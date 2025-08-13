Как рассказали в пресс-службе регионального командования «Шығыс», младший сержант – фанат спорта, постоянно занимается в тренажерном зале. Он начал службу в 2019-м и уже на протяжении четырех лет увлекается пауэрлифтингом. С прошлого года гвардеец выступает на профессиональном уровне в составе федерации NPA Kazakhstan, в июне на республиканском турнире в Конаеве стал чемпионом в упражнении «рывок штанги».

По словам самого Валентина Чехова, среди его значимых спортивных достижений – подъем штанги весом 140 кг. Сейчас, когда страна празднует 180-летие любимого поэта и просветителя, военнослужащий отметил знаменательную дату новым спортивным рубежом: отжал 180 раз снаряд весом полсотни килограммов.