Девять лошадей Пржевальского привезли на Костанайщину

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Валентина Мелехова

Непарнокопытные прибыли двумя партиями из Чехии и Германии. Четыре жеребца и пять кобыл разместились в просторных вольерах Цент­ра реинтродукции на территории Государственного природного резервата «Алтын Дала» в Амангельдинском районе Костанайской области. Здесь они будут находиться в течение года.

фото предоставлено АСБК

В период адаптационного периода к природно-климатическим условиям за состоянием животных будут наблюдать специалисты. Они же будут формировать социальные группы между самцами и самками.

После успешного прохож­дения акклиматизации лошадей Пржевальского выпустят в естественную среду обитания. Кстати, в мае, перед завозом очередной партии, в дикую природу были выпущены один самец и четыре самки, прибывшие на Костанайщину в предыдущие годы.

«Исторически лошадь Пржевальского обитала на территории нашей страны и является частью природного наследия казахстан­ских степей. Однако к середине XX века этот вид животных полностью исчез из дикой природы. Его восстановление стало возможным благодаря международным программам сохранения и реинтродукции. Сегодня Казахстан реализует масштабную программу по возвращению этого уникального вида в его исторический ареал. Основная цель проекта – формирование устойчивой популяции лошади Пржевальского в степях Центрального Казахстана и восстановление степных экосистем», – отмечают специалисты АСБК.

Реализация проекта имеет важное значение для Казах­стана,­ поскольку способствует сохранению биологического разнообразия, восстановлению исторически утраченных видов животных и повышению авторитета страны как одного из лидеров в области сохранения степных экосистем и дикой природы.

Проект реализуется третий год. Впервые лошади Пржевальского прибыли в Торгайские степи в 2024-м. За два предыдущих года в нашу страну транспортировано 14 животных: два жеребца и 12 кобыл. До 2029 года в Казахстан из Пражского зоо­парка планируется завезти 40 лошадей Пржевальского.

#регионы #Костанайская область #лошади Пржевальского

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