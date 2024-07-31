Отметить профессиональные достижения педагогов поручил Гани Бейсембаев

Образование
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Накануне министр был проинформирован о ходе реализации поручений главы государства и новых проектах, направленных на повышение качества образования Жамбылской и Алматинской областей, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минпросвещения

Фото: Минпросвещения

По итогам 2023-2024 учебного года в Алматинской области количество призеров республиканских и международных олимпиад выросло в три раза, качество образования на 1,6%. Расширяется сеть организаций дополнительного образования. До конца текущего года планируется открыть три центра творческого развития детей в городе Есик, Кегенском и Райымбекском районах.

За счет строительства новых объектов образования в Жамбылской области планируется решить вопрос 3-х аварийных и 4-х трехсменных школ. Ведется отбор и подготовка новых управленцев школ по аналогии с проектом «1000 лидеров изменений в образовании». Заслушав отчет руководителей управлений, министр поручил отметить профессиональные достижения педагогов и оказать всестороннюю поддержку. Он отметил необходимость создания благоприятных условий для трудоустройства педагогов и дальнейшей их деятельности.

«Мне периодически поступают жалобы на нарушения прав учителей. Таких ситуаций допускать нельзя. Педагогу важно работать в благоприятных условиях, а для этого регионы должны формировать правильную реализацию законов на местах. Особенно важно поддержать педагогов, чьё новаторство и творчество положительно сказывается на повышении качества образования всего региона и благополучии наших детей», – отметил Гани Бейсембаев.

В завершение министру были представлены планы по развитию инфраструктуры, повышению кадрового потенциала, обеспечению безопасности детей в организациях образования на 2024-2025 учебный год. Гани Бейсембаев поручил исключить все недочеты прошлого года и указал на приоритетные направления по повышению качества образования, а также обеспечению качества организации питания и усилению сотрудничества с родительскими комитетами.

 

#Образование #министр #педагоги

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