«Отпан»: открытый урок для педагогов
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Алем Алтаева
В Актау подведены итоги главного этапа в проекте «Отпан: опорные школы в Мангистауской области», который с 2024 года реализуют АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» и Фонд устойчивого развития образования. Масштабность «Отпана» четко доказывают его главные цифры: всего к проекту подключились 45 школ областного центра, Тупкараганского, Бейнеуского, Мангистауского, Каракиянского и Мунайлинского районов, за партами – более 6 тыс. учеников, около 2 тыс. учителей.