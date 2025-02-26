«Отпан»: открытый урок для педагогов

– Мангистау – одна из лидирующих областей по рождаемости и количеству детей, качество знаний которых совсем скоро повлияет и на развитие родного региона, и на развитие страны. Поэтому «Отпан» объе­динил всех, кто заинтересован и готов работать на будущее, – отметил директор Фонда устойчивого развития образования Данияр Токтарбаев.

В течение проектного года создана школьная инфраструктура и обновлена материально-техническая база и в Актау, и в сельских районах, оборудованы предметные кабинеты и кабинеты робототехники, STEM-лаборатории, арт- и телестудии, библиотеки, а также специальные пространства для поддержки инклюзивного обучения.

– Миссия «Отпана» – в повышении качества среднего образования в конкретном регионе и сокращении разрыва между городскими и сельскими школами, – подчеркнул председатель правления АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» Ануар Жангозин. – «Отпан» – для нас особый проект, мы внедряем в опорные школы все лучшие практики и достижения NIS. Несколько лет назад был реализован большой образовательный проект в Атырауском регионе, главным итогом которого стало повышение области в международном мониторинге PISA.

На первом этапе была проведена большая серия исследований по запросам разных категорий педагогов: директоров и их заместителей, учителей-предметников, методистов, психологов. Составлена подробная карта с реальными данными о качестве среднего образования, школьной инфраструктуре и проблемных приоритетах в педагогической практике.

Проведена серьезная работа по профессиональному развитию и методическому сопровож­дению учителей. В расписание для участников «Отпана» были внесены семинары, тренинги, стажировки в Назарбаев Интеллектуальной школе, курсы повышения квалификации, каждый из которых посвящен главным трендам в отечественном и мировом образовании. Самый большой интерес вызвали такие актуальные темы, как соз­дание школьной команды, формирование читательской, математической, естественно-научной грамотности, личный и профессиональный бренд педагогов. Поскольку множест­во проблемных приоритетов связано с цифровизацией и агрессивным вторжением искусственного интеллекта в школьную реальность, Центром педагогического мастерства NIS на основе рекомендаций ЮНЕСКО разработана адаптивная модель классификации ИКТ-компетенций, структурированная на базовый и продвинутый уровни.

– Символичное название полностью себя оправдало, «Отпан» стал по-настоящему прорывным проектом нашего региона и мотивировал не только участников, но и всех педагогов, – признал заместитель акима Мангистауской области Тлеген Абишев.

Все представители опорных школ получили доступ к востребованным онлайн-платформам для профессионального обучения и общения. Под шаныраком «Отпана» сотни учителей подключились к страновым проектам мирового масштаба, созданным Центром педагогического мастерства NIS и признанным казахстанскими брендами в глобальном образовании: мировая и нацио­нальные конференции World Association of Lesson Studies, республиканский форум молодых учителей «Жас ұстаз: табысқа апарар жол», международный интенсив «Ориентиры лидера в образовании». В 2025 году будет продолжена дальнейшая интеграция мангис­тауских педагогов в мировую педагогику.