Отпуск незаконно урезали учителям чиновники в СКО

В Северо-Казахстанской области наказали чиновников из районного акимата за нарушение прав учителей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу прокуратуры СКО.

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Как выявило надзорное ведомство, должностные лица отдела образования Тайыншинского района предоставляли работникам сферы образования 30 дней оплачиваемого трудового отпуска вместо 33.

Это прямое нарушение требований Трудового кодекса и соглашения о социальном партнерстве, утвержденного вице-министром образования и науки РК 1 февраля 2021 года, обосновали в ведомстве.

По акту прокурорского надзора должностное лицо отдела образования района привлечено к дисциплинарной ответственности.

94 учителям добавили по 3 дня отпуска и начислили положенные 945 тысяч тенге.