Отпуск цен на продукты и повышение коммунальных тарифов неизбежны – экономист

Эти аспекты выделил экономический эксперт Расул Рысмамбетов из интервью президента, согласившись с мнением, что цены должны и дальше регулироваться, но только для социально-уязвимых слоев населения, передает корреспондент Kazpravda.kz

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По его словам, интервью Токаева – ожидаемое и последовательное.

«То, что, в общем-то, и требуется от выступления высшего политического деятеля. По поводу новой экономической политики, было ожидание, что Токаев предложит большую экономическую программу, но я так понимаю, что процесс пойдет планомерно. Импонирует его взгляд о том, что самое главное – это комфорт и самочувствие граждан, а не отвлеченные макроэкономические показатели. Одним ВВП народ сыт не будет», – высказался эксперт.

Рысмамбетов полагает, что дело не столько в закредитованности населения, а в том, что граждане бедны и вынуждены брать кредиты.

«Программы рассрочки пользуются спросом потому, что людям не хватает денег даже на базовые вещи. Есть такое понятие, как «работающая бедность», когда человек работает 100% времени, а ему все равно не хватает денег на жизнь. Как раз по социальным вопросам президент правильно отметил, что цены будут регулироваться только для СУСН. Вопрос отказа от регулирования цен на продукты питания не вошел в послание, но президент отметил в интервью эту важную для бизнеса меру, хоть и кажущуюся непопулярной. Отпуск цен – неизбежный процесс, как и повышение коммунальных тарифов. Ведь то, что сломалось этой зимой, обязательно сломается следующей зимой», – подчеркнул эксперт.

Рысмамбетов считает, что президент также затронул действительно актуальные проблемы с теплоснабжением, которые накапливались годами.

«Хотелось бы услышать организационные выводы, связанные с тем, что государство выкупает проблемный актив, а на деньги налогоплательщиков ремонтирует его. Остается открытым вопрос, почему этого не сделал частный собственник, – отметил он.

Вместе с тем президент сказал, что «правительство приняло непродуманные неправомерные решения по резкому повышению цен на сжиженный газ, и в Мангистауской области подстрекаемые провокаторами люди вышли на демонстрации». В этой связи эксперт задается вопросом, как на продолжение роста тарифов отреагирует народ.