Отверткой в сердце: очевидцы рассказали об убийстве пассажира такси в Каскелене

Убил отверткой и бросил тело. Жестокое убийство произошло в Алматинской области. В Каскелене на въезде в один из жилых комплексов обнаружилась страшная находка – тело мужчины с признаками насильственной смерти. Под подозрение полицейских попал местный таксист. Стражи порядка считают, что мужчины повздорили, и извозчик вонзил монтажную отвертку в грудь пассажира. Подозреваемый задержан. Начато досудебное расследование, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Astana TV.

"Расследование проводится по статье 99 Уголовного Кодекса РК – убийство. Подозревается ранее судимый 45-летний житель Каскелена, занимавшийся частным извозом. Отвертка, ставшая орудием преступления, приобщена к материалам уголовного расследования в качестве вещественного доказательства", – сообщила пресс-служба ДП Алматинской области.

Местные таксисты пребывают в шоке: не ожидали от коллеги такой жестокости. По их словам, мужчина с весны занимался частным извозом и производил впечатление спокойного человека.

"Он был нормальным, спокойным. Я и убитого знал. Не общались, но видел. Он проживал тут недалеко. Тоже вроде спокойный был. Даже не знаю, что могло между ними произойти", – говорит житель Каскелена Рашид Ансаров.



