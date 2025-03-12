Ответственность – на каждом

Адал Азамат
2
Екатерина Бескорсая
cобственный корреспондент по Павлодарской области

Студентка Колледжа информационных технологий 18-летняя Айнагуль Кали уверена: в нашем обществе нет места насилию. И чтобы это было действительно так, каждый должен приложить хотя бы немного усилий.

фото из личного архива

В конце прошлого года Айнагуль стала невольным свидетелем случая, когда в одном из городских кафе мама била свою маленькую дочь. Никто из взрослых, находящихся рядом, не проявил участия к ребенку. Айнагуль же сняла происходящее на видео и по совету своей мамы, которой сразу же написала о случившемся, передала данные на WhatsApp региональному уполномоченному по правам ребенка Сауле Шакеневой. В общем-то из-за вмешательства общественницы все это и стало известно павлодарцам, причем тогда Сауле Шакенева приводила пос­тупок Айнагуль в пример. Таким и должен быть адал азамат – не терпящим никакого насилия, не остающимся в стороне, готовым прийти на помощь.

Девушку и ее родителей отметили благодарственным письмом в колледже, но, судя по комментариям в соцсетях, далеко не все горожане разделили точку зрения общественницы, посчитав, что случайной свидетельнице не стоило вмешиваться в дела чужой семьи.

– Я прекрасно понимаю, что все сделала правильно, меня в этом не нужно убеждать. А те люди, кто не согласен, – абсолютно трусливы, они бы просто прошли мимо, – говорит Айнагуль. – Происходящее тогда в кафе меня очень сильно задело, тем более что все это было в паре метров. Я искренне не понимаю, что может твориться у человека в голове, чтобы так делать или чтобы закрывать на это глаза, – там были и другие взрослые. Мнение моей семьи однозначно: насилие недопустимо.

Родители Айнагуль работают в полиции, старшая сестра тоже юрист, хоть и гражданский, а вот младшая из дочерей решила выб­рать для себя другую профессию и учится на программиста. Но нетерпимое отношение к насилию зависит не от профессии, а от воспитания, от умения сострадать. Не пройти мимо – совсем не сложно, считает Айнагуль, тем более для взрослого человека, осознающего степень ответственности за любой поступок.

Когда Президент предложил концепцию «Адал азамат», он подчеркнул, что Справедливый Казахстан построят только ответственные граждане. Эти понятия тесно связаны между собой, одно невозможно без другого. Ответственность перед своей страной и семьей – это признак высоконрав­ственной и зрелой личности. Ну а задача всего общества – создать такую среду, в которой каждый человек ощущает свою ответственность за улучшение страны и проявляет активное участие в решении проблем. Айнагуль Кали своим простым поступком подтвердила: у нас есть молодежь, готовая строить общество без насилия.

#насилие #нетерпимость #поступки #Айнагуль Кали

Популярное

Все
Чтобы половодье не застало врасплох
За знаниями – на Skills Enbek
В лидерах «Кайрат» и «Астана»
Вновь на пьедестале!
Возможности и силы Казахстана как средней державы
На ремонт Дворца культуры в Атырау потратят почти миллиард тенге
Сегодня нужна только победа
Новый облик старой улицы
В стране создается политическая система, устойчивая к любым вызовам и угрозам
Распоряжение Главы государства о Нукенове А.Н.
Распоряжение Главы государства о Кульшманове К. А.
Распоряжение Главы государства о Шайназаровой А.Б.
В МСХ – новое назначение
Мощный циклон угрожает Австралии
На участке «Болашак» в Мангистауской области будут добывать нефть
Астанчане получили национальное оповещение на телефон: что случилось
В центре «Өрлеу» педагоги получают основы цифровой грамотности
Путь творчества – путь новаторства
Редких животных поймали фотоловушки в Туркестанской области
Международный форум Астана-2025 пройдет 29–30 мая
Генассамблея ООН приняла резолюцию об учреждении в Алматы Регионального центра
Падёж скота произошёл в Актюбинской области
Урожай со школьной грядки
Глобальные проблемы требуют глобальных решений
В борьбе с финансовыми пирамидами
Что важнее: НДС или инвестиционный климат?
Сенатор предлагает госмонополию в сфере повышения квалификации педагогов
ИИ в законе
Гвардейцы поздравили фронтовика
Глава государства посетил праздничный концерт
Обеспечить безопасность, не ограничивая развитие
Зачем перекрывают республиканские автострады?
Возврат к историческому времени
Астана переходит в «умный» режим
Сколько пенсионеров в Казахстане и какую пенсию они получают
Актау будет расширяться вдоль побережья Каспия
В Атырау запланирована реконструкция центрального моста
Правила организации и проведения техосмотра изменили в Казахстане
Сносить нельзя оставить
Кызылординский «Кайсар» будет играть без легионеров
Пешком и без денег путешествует Аскар Серикпаев
Аким области Абай призвал бизнесменов вкладывать инвестиции в Семей
На грани закрытия оказались частные детсады Петропавловска
Мария Мудряк выступит с концертом в Павлодаре
Овечкин вплотную приблизился к «вечному» рекорду Гретцки
Косшы станет городом школ, садов и дворцов
Новая услуга появилась в мобильном приложении eGov Mobile
Какие лекарства станут выдавать бесплатно в Казахстане
Казахстанцам упростили выдачу кредитов на отечественные авто
В Казахстане хотят лицензировать психологов
Закон и порядок должны быть аксиомой жизни
В стране раскрывается половина киберпреступлений

Читайте также

Будущее страны – в руках молодежи
Зовут в дорогу добрые дела
Жизнь во имя безопасности
Спасибо, доктор!

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]