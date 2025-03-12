Ответственность – на каждом

В конце прошлого года Айнагуль стала невольным свидетелем случая, когда в одном из городских кафе мама била свою маленькую дочь. Никто из взрослых, находящихся рядом, не проявил участия к ребенку. Айнагуль же сняла происходящее на видео и по совету своей мамы, которой сразу же написала о случившемся, передала данные на WhatsApp региональному уполномоченному по правам ребенка Сауле Шакеневой. В общем-то из-за вмешательства общественницы все это и стало известно павлодарцам, причем тогда Сауле Шакенева приводила пос­тупок Айнагуль в пример. Таким и должен быть адал азамат – не терпящим никакого насилия, не остающимся в стороне, готовым прийти на помощь.

Девушку и ее родителей отметили благодарственным письмом в колледже, но, судя по комментариям в соцсетях, далеко не все горожане разделили точку зрения общественницы, посчитав, что случайной свидетельнице не стоило вмешиваться в дела чужой семьи.

– Я прекрасно понимаю, что все сделала правильно, меня в этом не нужно убеждать. А те люди, кто не согласен, – абсолютно трусливы, они бы просто прошли мимо, – говорит Айнагуль. – Происходящее тогда в кафе меня очень сильно задело, тем более что все это было в паре метров. Я искренне не понимаю, что может твориться у человека в голове, чтобы так делать или чтобы закрывать на это глаза, – там были и другие взрослые. Мнение моей семьи однозначно: насилие недопустимо.

Родители Айнагуль работают в полиции, старшая сестра тоже юрист, хоть и гражданский, а вот младшая из дочерей решила выб­рать для себя другую профессию и учится на программиста. Но нетерпимое отношение к насилию зависит не от профессии, а от воспитания, от умения сострадать. Не пройти мимо – совсем не сложно, считает Айнагуль, тем более для взрослого человека, осознающего степень ответственности за любой поступок.

Когда Президент предложил концепцию «Адал азамат», он подчеркнул, что Справедливый Казахстан построят только ответственные граждане. Эти понятия тесно связаны между собой, одно невозможно без другого. Ответственность перед своей страной и семьей – это признак высоконрав­ственной и зрелой личности. Ну а задача всего общества – создать такую среду, в которой каждый человек ощущает свою ответственность за улучшение страны и проявляет активное участие в решении проблем. Айнагуль Кали своим простым поступком подтвердила: у нас есть молодежь, готовая строить общество без насилия.