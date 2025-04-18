Ряд недостатков в этой сфере выявили в рамках госаудита

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Казахстане приняты меры по повышению эффективности управления государственным долгом на региональном уровне. Необходимая работа проведена Минэкономики по предписанию ВАП, сообщает Kazpravda.kz

Ряд недостатков в этой сфере был выявлен в рамках проведенного ранее госаудита.

Так, расходы на обслуживание долга местных исполнительных органов перед прочими кредиторами в рамках «Дорожной карты занятости» учитывались при расчете трансфертов общего характера, что перекладывало долговую нагрузку на центр.

Лимиты заимствования на местах (не более 10% от доходов) в отдельных случаях не соблюдались. При этом ответственность местных исполнительных органов за их превышение не была предусмотрена.

В целом управление долгом осуществлялось разрознено. В этой связи ВАП поручила МНЭ РК устранить выявленные пробелы путем внесения необходимых изменений в нормативно-правовую базу.

В результате в новом Бюджетном кодексе, который подписан 15 марта 2025 года, реализован ряд соответствующих поправок:

- теперь расходы на обслуживание и погашение местных заимствований не включаются в прогноз общих затрат регионов (образование, медицина, инфраструктура и т. д.), который формируется на центральном уровне. Это закрепляет за регионами приоритетную ответственность по их погашению;

- лимиты долга местных исполнительных органов определяются с учетом целевых ориентиров, утверждаемых указами Президента РК;

- прямая ответственность за несоблюдение лимитов возложена на акимов областей, городов республиканского значения и столицы.

Кроме того, суммы перевыполнения налоговых и неналоговых доходов нижестоящих бюджетов теперь раз в квартал будут направляться на погашение их долговых обязательств и на финансирование приоритетных социальных расходов вышестоящих местных бюджетов.

В ведомстве пояснили, что данный подход позволит укрепить принципы самостоятельности бюджетов, сократить долговую нагрузку, повысить финансовую дисциплину и более эффективно перераспределять бюджетные средства.