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Ответят по закону
Тё Михаил
собкор по Жамбылской области

С начала текущего года в Жамбылской области участились факты выявления и задержания лиц, хранивших и распространявших наркотические вещества.

К сожалению, местные жители, а иногда и гости все чаще стали прибегать к незаконным методам заработка в надежде получить быстрый и хороший доход. Практика показывает: некоторые готовы пойти на большой, но неоправданный риск. Но легких денег, как всем известно, не бывает, за нелегальные действия придется отвечать по закону.

Как сообщила руководитель пресс-службы областного департамента полиции Гульсара Мухтаркулова, самыми распространенными по-прежнему остаются вещества семейства каннабисовых. Они добываются из дикорастущей конопли на территории региона и легко доступны, чем и привлекают все больше наивных искателей быстрых денег...

Хранители зла

Одним из первых в текущем году с довольно крупным объемом запрещенных средств был задержан 53-летний житель города Шу. В ходе обыска по месту жительства у мужчины изъято 5 кг 375 г высушенной марихуаны и 240 г гашиша. На следующий день в предпесковой зоне Шуского района задержан 35-летний житель Алматинской области. При осмотре близлежащей территории полицейские нашли три полиэтиленовых пакета, в которых находилась высушенная марихуана общей массой 2 кг 790 г.

37-летний меркенец задержан при аналогичных обстоятельствах. При нем оказалось свыше 1 кг гашиша. По информации стражей правопорядка, запрещенное вещество было расфасовано в форме шайб. Как оказалось, так делается для удобства дальнейшего сбыта. Всего обнаружено 74 таких шайбы, каждая из них весила около 20 г и была рассчитана на 20 доз.

Другой житель Меркенского района хранил наркотики в бане своего дома. В ходе ОПМ «Дәрмек» полицейские обнаружили высушенную марихуа­ну весом 3 кг 676 г. 47-летний сельчанин прятал запрещенное вещество в пластиковых бутылках. Мужчина сознался, что сам употребляет его и хранил только для личного использования.

– Его 35-летний земляк держал дома гашиш. Сотрудники управления по противодействию наркопреступности в ходе обыска обнаружили и изъяли 9 расфасованных полиэтиленовых свертков с измельченным веществом со специфическим запахом. Как показала экспертиза, в свертках было наркотическое вещество гашиш общим весом 507 граммов, которое, по словам сельчанина, тоже хранилось для личного употребления, – проинформировал начальник управления по противодействию наркопреступности департамента полиции области Аскар Джумабеков.

По объему изъятых незаконных психотропных веществ «лидировал» 48-летний шуский житель. В его домашних запасах оказалось около 60 кг (!) наркотических средств.

По информации заместителя начальника департамента полиции области полковника полиции Нуржана Рахметуллаева, при проведении обыска в сейфе подозреваемого были изъяты мешок и три полиэтиленовых пакета с веществом растительного происхождения в измельченном виде со специфическим запахом. Кроме того, во дворе под стогом сена обнаружено сито для измельчения каннабиса. Согласно результатам судебно-химической экс­пертизы, общий вес изъятого гашиша составил 16 кг 190 г, а марихуаны – 39 кг 870 г.

Все задержанные дали признательные показания. По этим фактам начато досудебное расследование по статье 296 час­ти 4 УК РК – незаконное хранение наркотических средств в особо крупном размере, которое наказывается лишением свободы от 3 до 7 лет.

Передай другому

Позже список правонарушителей пополнил подозреваемый в сбыте синтетических наркотиков в особо крупном размере. Им оказался 34-летний житель Тараза. В ходе обыска по месту жительства подозреваемого обнаружено и изъято вещество «Альфа PVP» общим весом более 770 г. По данному факту начато досудебное расследование по статье 297 части 3 Уголовного кодекса РК – незаконное изготовление, переработка, при­обретение, хранение и перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов. А за сбыт синтетических наркотиков в особо крупном размере предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества.

– В настоящее время «синтетика» постепенно вытесняет так называемые «традиционные» наркотики, – отметил Аскар Джумабеков. – Все начинается с простого баловства. Сегодня подросток употребляет наркотическое вещество для веселья, а завтра уже не может без него жить. Последствия «синтетики» непредсказуемы. Употребление этих веществ приводит к ужас­ным заболеваниям. Воспитание подрастающего поколения несовместимо с такими проявлениями социального зла, как наркомания.

Под аналогичной статьей зарегистрирован еще один случай. Благодаря блюстителям закона в области был перекрыт другой крупный канал поставки гашиша. Так, в ходе спецоперации задержан житель села Толе-би Шуского района, у которого при обыске жилища вскрылся тайник. Экспертиза заключила, что в нем хранилось 20 кг наркотиков. Как выяснилось, 36-летний мужчина занимался перевозкой запрещенных веществ в столицу республики. Полицейские также рассматривают причастность других лиц к делу.

Но больше всех отличился тот, кто пытался перебросить наркотики в одну из таразских тюрем. Около исправительного учреждения УЖД-158⁄4 задержан 25-летний житель Шуского района. В куртке молодого человека найдены два полиэтиленовых пакета, обмотанных скотчем. Как показала экспертиза, в одном из них находилось наркотическое вещество «смола каннабиса» весом 55 г, а во втором – 193 г гашиша. В ходе следствия установлено, что изъя­тые наркотические вещества подозреваемый изготовил сам в городе Шу и привез в Тараз с целью переброски на территорию колонии своему другу, который отбывает наказание за совершение особо тяжкого преступления по статье 99 УК РК (убийство). По статье 296 час­ти 4 УК РК задержанному грозит срок до 7 лет заключения.

Направить на правильный путь

Помимо задержания правонарушителей жамбылские полицейские проводят профилактическую работу среди молодежи, призывая ее совместными усилиями противостоять преступному влиянию наркодилеров. К примеру, в колледже «Тараз-Ғасыр» прошел семинар «Светлое будущее без наркотиков», в Таразском региональном университете им. М. Х. Дулати и Таразском колледже сервиса и технологий – «круглые столы» на темы «Наркомания – острая проблема современности» и «О вреде синтетических нар­котиков», а в профессиональном гуманитарно-техническом колледже «Білім», таразских средних школах № 46 и № 10 состоялись акции «Казахстан без наркотиков», «Наркомания – всеобщая проблема» и «Дети против наркотиков».

Участникам встреч показывают антинаркотические ролики. Сотрудники полиции рассказывают о вреде наркотических веществ, в том числе синтетических наркотиков, и о тех пагубных пристрастиях, которые возникают вследствие их употребления, об основных новшествах уголовного законодательства, направленных на профилактику и противодействие новым формам незаконного оборота наркотиков. К примеру, по части 1 статьи 299-1 Уголовного кодекса РК «Пропаганда или незаконная реклама наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, прекурсоров» предусмотрено лишение свободы на срок до 3 лет, по части 2 – от 3 до 6.

В ходе мероприятий учащихся призвали активно участвовать в акциях по удалению наркограффити со стен домов. Сотрудники полиции разъяс­нили, что нанесение таких надписей и распространение в социальных сетях сведений о наркотиках является уголовным правонарушением и грозит лишением свободы на несколько лет. Кроме того, участникам акций и встреч демонстрируют навыки служебно-розыскных собак, являющихся верными и незаменимыми помощниками стражей правопорядка. От них невозможно утаить запрещенные средства, что они доказывали неоднократно на деле.

– Употребление любых нар­котических веществ наносит страшный урон организму и психике человека. Мы должны вовремя предупредить подрас­тающее поколение и направить на правильный путь, – обратился к местным жителям Аскар Джумабеков. – В силу отсутствия жизненного опыта молодые люди зачастую не замечают, как попадают в ловушку нарко­торговцев. Преодолеть эту зависимость удается, к сожалению, немногим. Именно поэтому важно проводить профилактическую работу среди молодежи на системной основе.

Полицейские предупреждают: нельзя заходить на подозрительные сайты и вести перепис­ку в Интернете с незнакомыми людьми, поскольку сегодня многие правонарушители для своей незаконной деятельности зачастую используют веб-пространство, в том числе и наркоторговцы. Подросткам также рассказали об уголовной ответственности за употребление и распространение наркотиков.

Всего за два первых месяца текущего года зарегистрировано 102 наркопреступления. Из оборота изъято почти 147 кг запрещенных психотропных веществ.

– Просим казахстанцев не оставаться в стороне от общей проблемы и проявлять активную гражданскую позицию в борьбе с распространением наркотиков. Мы также призываем молодежь вести здоровый образ жизни и противостоять преступному влиянию наркодилеров, – сказал Аскар Джумабеков.

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