Статьи Отжать по полной 13 апреля 2022 г. 0:07 Власова Александра корреспондент Сотрудники правоохранительных органов признают: рейдерство остается одним из наиболее опасных преступлений против бизнеса. Факты незаконного захвата собственности юридического лица зачастую ошибочно регистрируют как мошенничество, кражу или вымогательство. Об этом также свидетельствуют многочисленные обращения и жалобы предпринимателей в СМИ, общественные объединения и ассоциации предпринимателей, а также в различные инстанции госорганов. Такие преступления представляют серьезную угрозу для становления и развития экономики страны, подрывают основы предпринимательства и снижают инвестиционную привлекательность Казахстана. В своем Послании народу Казахстана от 1 сентября 2020 года Глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил, что любое незаконное вмешательство государственных структур в предпринимательскую деятельность, воспрепятствование работе бизнесменов должны восприниматься как тягчайшее преступление против государства. О том, что рейдерство продолжает оставаться одним из наиболее опасных преступлений против бизнеса, подтверждают и результаты проведенного Академией правоохранительных органов исследования по вопросам усиления защиты прав предпринимателей. Сегодня на экономическую безопасность большинства субъектов предпринимательской деятельности влияет много негативных факторов. К ним можно отнести несовершенство законодательной базы, коррумпированность государственных структур, отсутствие прозрачной налоговой системы, криминализацию предпринимательской деятельности, высокий уровень монополизации отдельных отраслей и рынков, недобросовестную конкуренцию. Именно наличие подобных факторов, считают в Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре РК, приводит к возникновению и дальнейшему распространению угроз для деятельности субъектов предпринимательской деятельности. К одной из основных проблем можно отнести рейдерство – как присвоение чужого бизнеса вне воли его владельца. Впрочем, согласно исследованию, статистика регистрации данного вида преступления довольно низкая. К примеру, за период с 2015 по 2021 год по статье 249 УК (Рейдерство) зарегистрировано всего 30 преступлений, из которых лишь треть направлена в суд. Проведенное исследование объясняет подобную статистику. – Во-первых, неправильно толкуется термин «рейдерство». По мнению авторского коллектива, это связано с отсутствием должной праворазъяснительной работы с населением. Конструкция статьи 249 Уголовного кодекса довольно сложная. Суть ее в том, что под рейдерством понимается незаконное приобретение права собственности только юридического лица. На практике, к примеру, довольно часто встречаются случаи, когда гражданин обращается в полицию с заявлением о рейдерстве при посягательстве на его частную собственность (дом, земельный участок, автомобиль). В свою очередь, незаконное завладение частной собственностью физического лица не может расцениваться как рейдерство, – говорит главный научный сотрудник академии Бахытжан Сагымбеков. Во-вторых, по его словам, «виновата» латентность данного вида преступления. Как показывает изучение жалоб и обращений предпринимателей, большинство рейдерских захватов завуалированы под формально законные гражданско-правовые отношения. В-третьих, проблему представляет сложность расследования уголовных дел данной категории. Она вызвана наличием значительного количества смежных составов и трудностью определения существенного вреда, а также появлением новых способов захвата. В подтверждение приводится, например, уголовное дело по факту рейдерства, расследованное в Нур-Султане в прошлом году в отношении группы лиц. В ходе досудебного расследования злоумышленники в целях придания своим действиям законного характера предоставили органам уголовного преследования документы, подтверждающие наличие гражданско-правового спора между собственником. Кроме того, как отмечает Бахытжан Сагымбеков, важно понимать, что объективная сторона рейдерства очень схожа с рядом других составов УК, и зачастую подобные преступления могут ошибочно регистрироваться как мошенничество, кража, вымогательство, угроза, принуждение к совершению сделки, присвоение и растрата имущества, подделка документов, штампов, печатей, бланков и другие виды преступлений. Уточним, что при рейдерстве их совершение тоже не исключается, так как эти преступления могут выступать одним из способов незаконного приобретения или перехода права собственности юридического лица из одних рук в другие. Исследование показало, что способы и методы, применяемые при рейдерском захвате, довольно разнообразны. А с развитием рыночных отношений и информационных технологий появляются все новые способы незаконного захвата юридического лица. К примеру, подписание документов с помощью электронно-цифровой подписи, онлайн-регистрация и перерегистрация юридических лиц и другие. Наибольшую опасность при рейдерстве представляют схемы с элементами коррупции путем привлечения административно-властных ресурсов госорганов. Поэтому законодатель в 2021 году дополнил статью 249 УК (Рейдерство) положением, устанавливающим уголовную ответственность за рейдерство, связанное с использованием контролирующих, правоохранительных, судебных и других органов. В целом исследование правовой природы рейдерства позволило установить, что основное его отличие от смежных составов заключается в объекте посягательства (исключительно юридическое лицо либо его имущество) и цели захвата (незаконное установление юридического контроля над юридическим лицом). Учитывая изложенные особенности рейдерства и тонкости их выявления и расследования, академией разработаны методические рекомендации по рассмотрению обращений предпринимателей и осуществлению досудебного расследования по фактам рейдерства, которые рекомендованы практическим работникам, занимающимся расследованием фактов незаконного захвата юридических лиц, а также самим предпринимателям.