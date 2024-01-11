Овцеводство: второе дыхание отрасли Статьи 11 января 2024 г. 0:17 57 Досжан Нургалиев Перспективная на сегодня отрасль животноводства нуждается в мерах поддержки. фото из архива "КП", инфографика Натальи Ляликовой Парадоксальная ситуация, связанная со стабильно высокими ценами на баранину и конину, давно вызывает неоднозначную реакцию в потребительской среде. При этом ушедший год, запомнившийся дополнительной инфляционной нагрузкой на конъюнктуру мясного рынка, к сожалению, не принес положительных изменений. И хотя, как заявляют в Минсельхозе, в сфере животноводства наблюдается стабильный рост (3,3%), в отрасли существует немало проблем. К примеру, в числе наиболее острых проблем казахстанского животноводства участники диалога, организованного Институтом экономических исследований МНЭ РК, отметили такие, как неразвитость рынков сбыта, наличие торговых барьеров, дефицит кормов и пастбищ. Эксперты также подчеркнули, что высокая концентрация значительного количества скота в личных подсобных хозяйствах сельчан (ЛПХ) требует активных мер по развитию сельхозкооперации на местах. Кроме того, отмечались факты недостоверности статистических данных, а это создает сложности при планировании. Согласно данным Центра стратегического анализа ERI, в период с 2017-го по 2021 год стабильность внутреннего рынка по мясу и мясопродуктам обеспечивалась более чем на 80% за счет собственного производства. Однако темпы роста потребления данной продукции в стране выше динамики ее производства, что в дальнейшей перспективе чревато риском утраты относительной рыночной стабильности. Согласно данным МСХ РК, по итогам 11 месяцев прошлого года в стране численность поголовья КРС выросла на 2,9% (9 млн голов), овец и коз – на 4% (23,6 млн), лошадей – на 8,3% (4 млн), верблюдов – на 5,3% (277,6 тыс.), птиц – на 9,5% (54 млн). Однако, несмотря на поступательную динамику, к концу ушедшего года цены на баранину и конину на потребительском рынке столицы прочно удерживались в зените, в среднем составляя 2 500 и 3 500 тенге соответственно. При этом представители отрасли продолжают уверять общественность в том, что, мол, на внутреннем рынке нет большого спроса на продукцию животноводства, поэтому фермеры, дескать, вынуждены продавать свою продукцию ниже рыночной цены. Другие сетуют на ограничения, введенные в текущем году на экспорт продукции животноводства. Как полагает эксперт департамента АПК и пищевой промышленности НПП РК «Атамекен» Адиль Каскарауов, введение ограничительных мер на экспорт поголовья скота действительно может привести отрасль к стагнации и деградации. – Например, введенные в прежние годы ограничительные меры на экспорт шкур привели к падению цен. В результате спрос на них упал, фермеры вынуждены их попросту отправлять в утиль. В краткосрочной перспективе такие меры могут дать положительный эффект для переработчиков, но в дальнейшем подобные ограничения приведут к стагнации отрасли, – отмечает эксперт. По его словам, вместо ограничительных мер необходимо работать над расширением и открытием новых рынков, подписывать необходимые межгосударственные соглашения, сертифицировать продукцию по требованиям стран, изъявивших готовность покупать продукцию казахстанских животноводов. Между тем в рамках состоявшейся на площадке Института экономических исследований дискуссии были озвучены и более конструктивные мнения по текущей ситуации в сфере животноводства. Так, глава Мясного союза Казахстана Максут Бактибаев считает, что нынешняя политика Правительства должна быть направлена на создание на местах устойчивых кластеров семейного типа, которые могут содержать в своих хозяйствах от 50 до 100 голов скота и обеспечивать себя доходами от этой деятельности. – Такие фермерские хозяйства являются основой отрасли мясного скотоводства в любой развитой стране, будь то Австралия, США, Канада или государства Европы, – отмечает глава Мясного союза. О перспективах конкретно овцеводства высказался известный ученый, доктор сельскохозяйственных наук Тулеухан Садыкулов. По его мнению, в последние десятилетия во всем мире перспективным направлением стало производство ягнятины. – В нашей стране для того, чтобы занять эту нишу на внешних рынках, есть все условия. На сегодня общая численность поголовья овец в республике оценивается в пределах 19 миллионов голов, 80–85% из которых – курдючные овцы мясосального направления. Они отличаются непревзойденной скороспелостью и малой энергозатратностью. Молодняк за четыре месяца набирает до 35–40 кг. Поэтому нам нужно сосредоточить усилия именно на ягнятине, – считает ученый. Экспортные перспективы По данным экспертов, Казахстан по производству баранины в мире находится на 16-м месте. При этом у отрасли есть все необходимые возможности для вхождения в десятку ведущих мировых производителей, если подходить к делу с более весомой меркой. По мнению гендиректора ТОО «Қайып ата» из Туркестанской области Сырыма Ертаева, для Казахстана наиболее перспективными рынками для устойчивых поставок баранины являются Китай (350 тыс. тонн), а также страны Персидского залива (100 тыс. тонн). Средняя стоимость 1 кг казахстанской баранины на рынке ОАЭ составляет 8–10 долларов, в розницу – до 15 долларов. Ближайшим рынком сбыта казахстанского МРС и баранины является Узбекистан. Немалые перспективы для казахстанской продукции сулит рынок Саудовской Аравии. – Казахстанская баранина является экологически чистым продуктом, выгодно отличается по вкусовым качествам и высоко ценится за рубежом. Поэтому есть резон развивать эту отрасль, – считает руководитель ТОО «Мерке-ет комбинаты» Берик Егембердиев. По данным НПП «Атамекен», сегодня в Казахстане овцеводством более обстоятельно занимаются фермеры южных регионов страны. При этом для фермерских хозяйств актуальны такие вопросы, как наличие оборотных средств и рынков сбыта продукции, проведение селекционной работы, строительство откормочных площадок, применение новых технологий, утилизация отходов, субсидирование. К слову, в 2023 году на овцеводство приходилось не более 5% всего объема субсидирования животноводства, или 21 млрд тенге. Основная доля господдержки направлена на субсидирование селекционной и племенной работы. Это положительно отражается на породном преобразовании овец, но неэффективно для роста численности поголовья. – Нормативы субсидирования на приобретение отечественного МРС покрывают лишь 15% стоимости животных. Субсидирование кормов фактически получают только 5% от поголовья, – сетуют предприниматели. Как считают представители бизнеса, для придания отрасли необходимого импульса развития, в предстоящие годы следует реализовать комплекс мер, направленных на поддержку овцеводства. При реализации новых подходов к 2030 году можно достичь двукратного роста поголовья овец (до 40 млн голов), а также создать на местах более 70 тыс. новых рабочих мест. В условиях низкой востребованности шерсти В течение последних десятилетий не только в Казахстане, но и во всем в мире наблюдается устойчивая тенденция падения спроса на шерсть, чередующаяся периодами резких конъюнктурных эксцессов на сырьевых рынках. В этих условиях многие фермеры оставляют занятие овцеводством, которое в прежние времена считалось весьма перспективных делом. Например, если в прежние годы в Новой Зеландии было до 70 млн овец, то к 2022-му осталось не более 20–22 млн голов. Продажа новозеландскими фермерами своих земель лесным хозяйствам становится тенденцией необратимого характера. Как отмечают эксперты, в этой стране осталась последняя ткацкая фабрика. При этом часть накопленной и оставшейся невостребованной шерсти овцеводам приходится попросту выбрасывать. Фермеры переходят на содержание мясных пород. С учетом подобных тенденций казахстанские овцеводы также делают ставку на развитие мясных пород овец. При этом среди прочих актуальных проблем, характерных для отрасли, они отмечают вопросы кормопроизводства. По мнению заместителя председателя правления КазНИИ животноводства и кормопроизводства Талгата Карымсакова, прежде, чем развивать животноводство в целом, необходимо обратить внимание на кормопроизводство. – В настоящее время в целом по республике уровень обеспеченности сферы животноводства комбикормами не превышает 60%. Отсюда и среднесдаточный вес МРС, который мы имеем, составляющий не выше 40 кг, в то время как в мировой практике данный показатель находится в пределах 50–55 кг. По КРС наш показатель составляет 333 кг, в мировой практике – 450 кг, – отмечает глава НИИ. По его словам, для того чтобы закрыть потребность отрасли в комбикормах, необходимо к имеющимся 16 млн га земель под кормовые культуры добавить еще 3 млн га. Если увеличить продуктивность животноводства на 10% за счет обеспеченности кормами, то по мясу КРС, конины и баранины можно дополнительно получить порядка 177,7 млрд тенге прибыли, что являлось бы большим подспорьем для вывода отрасли в фазу интенсивного развития. #господдержка #КРС #животноводство #овцы