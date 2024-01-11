Овцеводство: второе дыхание отрасли

Парадоксальная ситуация, связанная со стабильно высокими ценами на баранину и конину, давно вызывает неоднозначную реакцию в потребительской среде. При этом ушедший год, запомнившийся дополнительной инфляционной нагрузкой на конъюнк­туру мясного рынка, к сожалению, не принес положительных изменений. И хотя, как заявляют в Минсельхозе, в сфере животноводства наблюдается стабильный рост (3,3%), в отрасли существует немало проблем.

К примеру, в числе наиболее острых проблем казахстанского животноводства участники диалога, организованного Институтом экономических исследований МНЭ РК, отметили такие, как неразвитость рынков сбыта, наличие торговых барьеров, дефицит кормов и пастбищ. ­Эксперты также подчеркнули, что высокая концентрация значительного количества скота в личных подсобных хозяйствах сельчан (ЛПХ) требует активных мер по развитию сельхозкооперации на местах. Кроме того, отмечались факты недостоверности статистических данных, а это создает сложности при планировании.

Согласно данным Центра стратегического анализа ERI, в период с ­2017-го­ по 2021 год стабильность внутреннего рынка по мясу и мясопродуктам обеспечивалась более чем на 80% за счет собственного производства. Однако темпы роста потребления данной продукции в стране выше динамики ее производства, что в дальнейшей перспективе чревато риском утраты относительной рыночной стабильности.

Согласно данным МСХ РК, по итогам 11 месяцев прошлого года в стране чис­ленность поголовья КРС выросла на 2,9% (9 млн голов), овец и коз – на 4% (23,6 млн), лошадей – на 8,3% (4 млн), верблюдов – на 5,3% (277,6 тыс.), птиц – на 9,5% (54 млн).

Однако, несмотря на поступательную динамику, к концу ушедшего года цены на баранину и конину на потребительском рынке столицы прочно удерживались в зените, в среднем составляя 2 500 и 3 500 тенге соответственно. При этом представители отрасли продолжают уверять общественность в том, что, мол, на внутреннем рынке нет большого спроса на продукцию животноводства, поэтому фермеры, дескать, вынуждены продавать свою продукцию ниже рыночной цены. Другие сетуют на огра­ничения, введенные в текущем году на экспорт продукции животноводства.

Как полагает эксперт департамента АПК и пищевой промышленности НПП РК «Атамекен» Адиль Каскарауов, введение ограничительных мер на экс­порт поголовья скота действительно может привести отрасль к стагнации и дегра­дации.

– Например, введенные в прежние годы ограничительные меры на экс­порт шкур привели к падению цен. В результате спрос на них упал, фермеры вынуждены их попросту отправлять в утиль. В краткосрочной перспективе такие меры могут дать положительный эффект для переработчиков, но в дальнейшем подобные ограничения приведут к стагнации отрасли, – отмечает эксперт.

По его словам, вместо ограничительных мер необходимо работать над расширением и открытием новых рынков, подписывать необходимые межгосударственные соглашения, сертифицировать продукцию по требованиям стран, изъявивших готовность покупать продукцию казахстанских животноводов.

Между тем в рамках состоявшейся на площадке Института экономи­ческих исследований дискуссии были озвучены и более конструктивные мнения по текущей ситуации в сфере животноводства. Так, глава Мясного союза Казахстана Максут Бактибаев считает, что нынешняя политика Правительства должна быть направлена на создание на местах устойчивых кластеров семейного типа, которые могут содержать в своих хозяйствах от 50 до 100 голов скота и обеспечивать себя доходами от этой деятельности.

– Такие фермерские хозяйства являются основой отрасли мясного скотоводства в любой развитой стране, будь то Австралия, США, Канада или государства Европы, – отмечает глава Мясного союза.

О перспективах конкретно овцеводства высказался известный ученый, доктор сельскохозяйственных наук Тулеухан Садыкулов. По его мнению, в последние десятилетия во всем мире перспективным направлением стало производство ягнятины.

– В нашей стране для того, чтобы занять эту нишу на внешних рынках, есть все условия. На сегодня общая чис­ленность поголовья овец в республике оценивается в пределах 19 миллионов голов, 80–85% из которых – курдючные овцы мясосального направления. Они отличаются непревзойденной скороспелостью и малой энергозатратностью. Молодняк за четыре месяца набирает до 35–40 кг. Поэтому нам нужно сосредоточить усилия именно на ягнятине, – считает ученый.

Экспортные перспективы

По данным экспертов, Казахстан по производству баранины в мире находится на 16-м месте. При этом у отрасли есть все необходимые возможности для вхождения в десятку ведущих мировых производителей, если подходить к делу с более весомой меркой.

По мнению гендиректора ТОО «Қайып ата» из Туркестанской области Сырыма Ертаева, для Казахстана наиболее перспективными рынками для устойчивых поставок баранины являются Китай (350 тыс. тонн), а также страны Персидского залива (100 тыс. тонн). Средняя стоимость 1 кг казахстанской баранины на рынке ОАЭ составляет 8–10 долларов, в розницу – до 15 долларов.

Ближайшим рынком сбыта казахстанского МРС и баранины является Узбекистан. Немалые перспективы для казахстанской продукции сулит рынок Саудовской Аравии.

– Казахстанская баранина является экологически чистым продуктом, выгодно отличается по вкусовым качествам и высоко ценится за рубежом. Поэтому есть резон развивать эту отрасль, – считает руководитель ТОО «Мерке-ет комбинаты» Берик Егембердиев.

По данным НПП «Атамекен», сегодня в Казахстане овцеводством более обстоя­тельно занимаются фермеры южных регионов страны. При этом для фермерских хозяйств актуальны такие вопросы, как наличие оборотных средств и рынков сбыта продукции, проведение селекционной работы, строительство откормочных площадок, применение новых технологий, утилизация отходов, субсидирование.

К слову, в 2023 году на овцеводство приходилось не более 5% всего объема субсидирования животноводства, или 21 млрд тенге. Основная доля гос­поддержки направлена на субсидирование селекционной и племенной работы. Это положительно отражается на породном преобразовании овец, но неэффективно для роста численности поголовья.

– Нормативы субсидирования на приобретение отечественного МРС покрывают лишь 15% стоимости животных. Субсидирование кормов фактически получают только 5% от поголовья, – сетуют предприниматели.

Как считают представители бизнеса, для придания отрасли необходимого импульса развития, в предстоящие годы следует реализовать комплекс мер, направленных на поддержку овцеводства. При реализации новых подходов к 2030 году можно достичь двукратного роста поголовья овец (до 40 млн голов), а также создать на мес­тах более 70 тыс. новых рабочих мест.

В условиях низкой востребованности шерсти

В течение последних десятилетий не только в Казахстане, но и во всем в мире наблюдается устойчивая тенденция падения спроса на шерсть, чередующая­ся периодами резких конъюнктурных эксцессов на сырьевых рынках. В этих условиях многие фермеры оставляют занятие овцеводством, которое в прежние времена считалось весьма перспективных делом.

Например, если в прежние годы в Новой Зеландии было до 70 млн овец, то к 2022-му осталось не более 20–22 млн голов. Продажа новозеландскими фермерами своих земель лесным хозяйствам становится тенденцией необратимого характера. Как отмечают эксперты, в этой стране осталась последняя ткацкая фабрика. При этом часть накопленной и оставшейся невостребованной шерсти овцеводам приходится попросту выбрасывать. Фермеры переходят на содержание мясных пород.

С учетом подобных тенденций казах­стан­ские овцеводы также делают ставку на развитие мясных пород овец. При этом среди прочих актуальных проблем, характерных для отрасли, они отмечают вопросы кормопроизводства.

По мнению заместителя председателя правления КазНИИ животноводства и кормопроизводства Талгата Карымсакова, прежде, чем развивать животноводство в целом, необходимо обратить внимание на кормопроизводство.

– В настоящее время в целом по рес­публике уровень обеспеченности сферы животноводства комбикормами не превышает 60%. Отсюда и среднесдаточный вес МРС, который мы имеем, составляющий не выше 40 кг, в то время как в мировой практике данный показатель находится в пределах 50–55 кг. По КРС наш показатель составляет 333 кг, в мировой практике – 450 кг, – отмечает глава НИИ.

По его словам, для того чтобы закрыть потребность отрасли в комбикормах, необходимо к имеющимся 16 млн га земель под кормовые культуры добавить еще 3 млн га.

Если увеличить продуктивность животноводства на 10% за счет обеспеченности кормами, то по мясу КРС, конины и баранины можно дополнительно получить порядка 177,7 млрд тенге прибыли, что являлось бы большим подспорьем для вывода отрасли в фазу интенсивного развития.