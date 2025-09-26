Ожившая история

Игорь Прохоров
Старший корреспондент отдела культуры

В Национальном музее РК открылся новый этнографический зал

фото Игоря Бургандинова

Это событие стало возможным благодаря богатейшей коллекции музея, которая, к примеру, насчитывает свыше 150 видов ковров и ежегодно пополняется в ходе археологических и этнографических экспедиций.

– Идея новой выставки родилась из стремления широко представить публике уникальные предметы, многие из которых ранее экспонировались лишь фрагментарно, – рассказывает о впечатляющей коллекции научный сотрудник Национального музея Бахытгуль Нургожина.

В экспозиции представлены ювелирные украшения казахов и народов Центральной Азии XIX–XX веков, национальные костюмы, ковры, войлочные изделия, а также мебель и предметы быта. Каждая деталь рассказывает свою историю, раскрывая глубокое стремление предков сочетать практичность с эстетикой.

Ювелирное искусство: сакральный язык металла и камня

– Национальные украшения поражают не только утонченностью форм, но и глубиной символики, ведь их носили не только как знак красоты, но и как мощные обереги, – рассказывает Бахытгуль Нургожина. – Значение имели и форма, и орнамент, и даже сам материал.

Особым сакральным смыслом обладало серебро – металл, который считался очищающим и защитным. По этой причине женщина, готовя еду, надевала серебряные кольца, чтобы благословить пищу.

Нынешняя выставка построена по концептуальному принципу: головные украшения, украшения для шеи и груди, а также для рук представлены в отдельных витринах. Посетители увидят шашбау и шаш-тенге, которые вплетались в косы девушек. При движении они издавали мелодичный звон, который, как считалось, отпугивал злых духов.

Среди нагрудных украшений особое место занимают амулеты тумар – массивные треугольные обереги. Они открывались, и внутрь помещали свиток с молитвой. Их носили наискосок, крест-накрест, чтобы со всех сторон защитить тело.

– Эти амулеты демонстрируют высокое искусство мастеров из Казахстана, Каракалпакстана, Туркменистана и Узбекистана, – отмечает научный сотрудник. – Украшения народов Центральной Азии отличаются массивностью и обилием филигранной работы, инкрустаций бирюзой и кораллом. В то же время монументальные формы присущи искусству Западного и Северного Казахстана, а тонкость и полихромность – южным регионам. То есть по ювелирному изделию можно определить, из какого оно региона.

Отдельное внимание уделено камням. Сердолик – красный камень-оберег – имел большое значение в культуре не только казахов, но и других народов Центральной Азии. Он повсеместно встречается в ювелирных украшениях.

На выставке также можно увидеть уникальные перстни, которые надевались на два пальца и символизировали объединение двух семей. В торжественный момент ими обменивались будущие сваты. Еще один примечательный экспонат – обручальное кольцо в виде пирамидки, которое жених дарил невесте. Пирамидальная форма, как и техника зерни (создание узора из мельчайших серебряных шариков), символизировала плодородие, женское и мужское начало, что имело огромное значение для будущего потомства.

– Такие колечки с пирамидками – большая редкость, – дополняет Бахытгуль Нургожина.

Невеста и ее приданое

Особое место среди экспонатов занимает саукеле – свадебный головной убор невесты XIX века из Западного Казахстана.

– Он символизировал красоту, достаток и имел сакральные обереговые функции, – говорит Бахытгуль Нургожина. – Саукеле был самым дорогим атрибутом в свадебном костюме, его инкрустировали драгоценными и полудрагоценными камнями, а на изготовление могло уходить до года. По этому головному убору можно было определить не только социальный статус невесты, но и ее родовую принадлежность. Он передавался из поколения в поколение по женской линии и очень бережно хранился. Девушка могла носить его до рождения первого ребенка, после чего заменяла на более простой головной убор.

Саукеле и другие головные уборы богато инкрустировались полудрагоценными камнями, покрывались эмалью и обшивались бисером. Они были атрибутом незамужней девушки. Декоративные перья филина, украшавшие головные уборы, несли в себе сильный обережный смысл, так как эта птица считалась священной.

– Когда ребенок рож­дался, – рассказывает Бахытгуль, – на его кроватку клали перышко филина как оберег.

По ее словам, самый полный комплект украшений был именно у невес­ты и составлял ее приданое. Помимо головного убора он включал серьги в виде полумесяца, нагрудные украшения – тамакша, браслеты и кольца. С возрастом казахские женщины носили все меньше украшений, оставляя только парные браслеты и кольца, а их наряды становились более сдержанными, в отличие от ярких одежд молодых. Красный цвет не случайно занимал центральное место в свадебном костюме невес­ты. Это был символ плодородия, молодости, огня и жизненной силы.

Смысл в деталях

Посетители увидят реконструированные национальные праздничные костюмы мужчины, женщины, жениха и невесты, которые наглядно демонстрируют богатство орнаментов и разнообразие форм. Авторы реконструкций – Естай Даубаев и Айжан Абдубаитова.

В центре зала представлен полный парадный костюм мужчины-охотника, включающий саблю и кинжал.

– Многие богатые казахи, – рассказывает Бахытгуль, – могли включать в свой комплект одежды иностранные подарки, например, дорогую саблю, ножны которой инкрустированы драгоценными камнями. Это было признаком высокого статуса.

Также в экспозиции можно увидеть мужские парадные пояса кемер-белдік, украшенные сердоликом, и варианты поскромнее. В целом же выходить из юрты без поя­са считалось для мужчины верхом неприличия.

– Мужчина без пояса считался лишенным достоинства, – отмечает научный сотрудник. – Пояс был очень важным атрибутом мужского гардероба.

Особое внимание организаторы нового зала уделили истории ковроткачества и войлочным изделиям, которые отражают этническую специфику и мировоззрение казахского народа. Экспозиция демонстрирует региональное разнообразие ковров – от строгих форм Западного Казахстана до изящных узоров южных регионов.

– Некоторые ковры датируются началом XX века, – говорит Бахытгуль Нургожина, – но орнаментальные мотивы на них сохранились те, что были на протяжении нескольких веков.

Также в центре зала установлен горизонтальный ткацкий станок – наглядное свидетельство кропотливого труда мастеров, ведь на изготовление одного ворсового ковра могло уйти до года.

Войлочные изделия, такие как сырмак и текемет, играли большую роль в быту казахов. Войлок – уникальный материал, который в жару сохранял прохладу, а в холод – тепло. Эти свойства делали его идеальным для убранства юрты, но не только. Войлок так же, как и серебро, наделялся казахами магическим сакральным смыслом.

Помимо этого представлены и другие предметы быта, ставшие образцами национального искусства: сундуки кебеже, шкатулки, гигиенические наборы с ухочистками и зубочистками. Их орнамент и инкрустация демонстрируют стремление предков сочетать утилитарность с эстетикой.

– Коллекция музея собиралась много лет, – заключает научный сотрудник. – Часто мы покупали их у потомков мастеров или у тех, у кого они сохранились.

По словам посетителей, каждый предмет этой выставки – от величественного саукеле до обычного пояса – имеет свою историю и сакральный смысл. Это не просто коллекция, а живое свидетельство богатейшего культурного наследия казахского народа и его соседей из Центральной Азии.

