Озвучен средний размер соцвыплат по утрате трудоспособности и потере кормильца

Порядка 182 млрд тенге выплачено казахстанцам в виде пособий и соцвыплат по инвалидности и потере кормильца, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

Фото: пресс-служба Минтруда РК

С начала года на выплату государственных социальных пособий (ГСП) по инвалидности и по случаю потери кормильца из республиканского бюджета было направлено порядка 162 млрд тенге. Дополнительно к этому из Государственного фонда социального страхования (ГФСС) осуществлены социальные выплаты по утрате трудоспособности и по потере кормильца почти на 19,9 млрд тенге.

По состоянию на 1 мая 2023 года численность получателей ГСП по инвалидности составляет около 533,1 тысячи человек, по случаю потери кормильца – порядка 195,6 тысячи человек.

Кроме того, участникам системы обязательного социального страхования в случае наступления социальных рисков осуществляются соцвыплаты из ГФСС. Так, по итогам 4 месяцев этого года социальную выплату по утрате трудоспособности получили 89,3 тысячи человек, а социальную выплату по потере кормильца – порядка 58,4 тысячи семей.

На сегодняшний день средний размер социальных выплат по утрате трудоспособности составляет 33 337 тенге, по потере кормильца – 34 384 тенге.