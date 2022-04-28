Происшествия
Озвучена предварительная причина падения автокрана на жилой дом в Нур-Султане
Диасов Ораз
корреспондент

В акимате Нур-Султана озвучили предварительную причину падения башенного крана на многоэтажный дом, передает Kazpravda.kz.

Инцидент произошел сегодня, 28 апреля, около 14:20 часов в городе Нур-Султан.

«По предварительным данным, при подаче строительных материалов на рабочую зону провалились в грунт задние опоры, в результате устойчивость автомобильного крана была нарушена, груз ушел вперед. Стрела автокрана пробила окно квартиры расположенной на шестом этаже», - сообщили в Комитете промышленной безопасности.

Отмечается, что жертв и пострадавших нет. 

В настоящее время в ТОО «Intex contract» создается внутренняя комиссия для расследования инцидента. Результаты расследования будут сообщены дополнительно.

Между тем, в трудовой инспекции управления контроля и качества городской среды города Нур-Султан отметили, что в результате обследования автокрана установлено нарушение правил промышленной безопасности при эксплуатации грузоподъемных механизмов. По результатам расследования данного случая в отношении подрядчика будут приняты меры, предусмотренные законом РК.

На месте происшествия были службы города: департамент промышленной безопасности, аппарат акима района «Есиль», ГУ «Управление контроля и качества городской среды города Нур-Султан».

Вместе с тем, в период с 25 февраля на сегодняшний день в рамках созданной рабочей группы по соблюдению норм техники безопасности при эксплуатации башенных кранов был проверен 121 башенный кран на строительных объектах города. В результате обследований выявлены нарушения у 81 башенного крана. Основными нарушениями являются отсутствие технической документации башенных кранов. Работы указанных башенных кранов были приостановлены до устранения выявленных нарушений.

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