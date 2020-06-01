Озвучены подробности смертельного нападения медведя на человека в Алматинской области

Происшествия
Озвучены подробности смертельного нападения медведя на человека в горах Алакольского района Алматинской области. Трагедия произошла 30 мая 2020 года в 06:25 часов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Медведица напала на мужчину 1979 года рождения, являющегося гражданином Российской Федерации. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР как несчастный случай.
"Из показаний свидетелей, погибший являлся уроженцем села Лепсинск, куда приехал на отдых к родственникам. 28 мая вместе с тремя знакомыми, которые приходятся друг другу братьями, на лошадях, в сопровождении собаки, он отправился к речке Лепсы на рыбалку. 30 мая, возвращаясь домой, путники проехали около 6 километров, когда собака, учуяв медвежонка, с лаем бросилась в погоню. Подумав, что она преследует барсука, гость на лошади последовал за ней. Забежав в заросли шиповника и деревьев, собака вдруг громко заскулила. Погибший спешился, пошел к ней в заросли на помощь. Через некоторое время раздался его громкий крик. Тут же из зарослей, с хрустом ломая кустарник, выскочила большая медведица, которая, напугав лошадей и людей, убежала обратно в лес. В зарослях друзья погибшего нашли его тело с множественными переломами и ранами. У собаки тоже были обнаружены повреждения, но они оказались не опасными", – рассказал подробности начальник Алакольского РОП Куат Оспанов.
Вместе с тем в полиции предупредили, что в весенний период медведицы, охраняя свое потомство, становятся агрессивными. Всем любителям природы в это время необходимо соблюдать меры предосторожности в местах их возможного обитания. Учитывая, что нападение на человека было спровоцировано преследованием медвежонка и его защитой, отстрел матери производиться не будет.
Медведица напала на мужчину 1979 года рождения, являющегося гражданином Российской Федерации. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР как несчастный случай.
"Из показаний свидетелей, погибший являлся уроженцем села Лепсинск, куда приехал на отдых к родственникам. 28 мая вместе с тремя знакомыми, которые приходятся друг другу братьями, на лошадях, в сопровождении собаки, он отправился к речке Лепсы на рыбалку. 30 мая, возвращаясь домой, путники проехали около 6 километров, когда собака, учуяв медвежонка, с лаем бросилась в погоню. Подумав, что она преследует барсука, гость на лошади последовал за ней. Забежав в заросли шиповника и деревьев, собака вдруг громко заскулила. Погибший спешился, пошел к ней в заросли на помощь. Через некоторое время раздался его громкий крик. Тут же из зарослей, с хрустом ломая кустарник, выскочила большая медведица, которая, напугав лошадей и людей, убежала обратно в лес. В зарослях друзья погибшего нашли его тело с множественными переломами и ранами. У собаки тоже были обнаружены повреждения, но они оказались не опасными", – рассказал подробности начальник Алакольского РОП Куат Оспанов.
Вместе с тем в полиции предупредили, что в весенний период медведицы, охраняя свое потомство, становятся агрессивными. Всем любителям природы в это время необходимо соблюдать меры предосторожности в местах их возможного обитания. Учитывая, что нападение на человека было спровоцировано преследованием медвежонка и его защитой, отстрел матери производиться не будет.