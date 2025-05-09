Труженикам тыла и вдовам ветеранов Великой Отечественной войны вручены юбилейные медали Казахстана «80 лет ­Великой Победы», а сотрудники правоохранительных органов и оборонной отрасли награждены почетными грамотами и благодарственными письмами акима области Бейбита Исабаева.

– Вклад в Великую Победу наших тружеников тыла, которые в годы войны трудились день и ночь, обеспечивая фронт всем необходимым, невозможно переоценить, – сказал Бейбит ­Исабаев. – Всего в нашей облас­ти проживают 1 598 тружеников тыла, и наш долг – всегда заботиться и поддерживать их. Выполнение этой задачи – дань уважения истории страны и всем ветеранам.

Аким области кратко рассказал о социальной поддержке ветеранов региона и мерах, направленных на укрепление материально-технической базы правоохранительных органов и военной сферы. Всего на эти цели было выделено в нынешнем году 393,8 млн тенге. Также на постоянной основе ветеранам оказывается бесплатная медицинская помощь, предоставляются путевки на санаторно-курортное лечение. В Талдыкоргане и Сарканском районе для пожилых людей действуют центры активного долголетия.

От имени тружеников тыла выступил аксакал Рысбек Куатов.

– Наши героические отцы победили в войне благодаря единству, – сказал он. – Сейчас мы живем в мирное время, это большое счастье. Мне уже 90 лет. Всю свою жизнь наше поколение старалось воспитывать молодежь в духе патриотизма, мы учили ценить мир, единство и согласие, быть честными и справедливыми. Сейчас время современных технологий, поэтому молодежи необходимо больше уделять внимание своему духовному росту, больше учиться и заниматься саморазвитием. Тогда сохранится преемственность поколений, а достижения образованной и всесторонне развитой молодежи станут наглядным продолжением нашей общей Победы.

Со словами поздравлений также выступили труженик тыла Зауреш Беисбекова и председатель областного Совета ветеранов Ермек Келемсеит.

– Память о войне длиннее многих жизней, – сказала Зауреш Беисбекова. – Пронести ее нужно и будущим поколениям, чтобы такая великая ценность, как мир, всегда была главной.