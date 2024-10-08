Памятник Абылхану Кастееву открыли в области Жетісу

Культура , Изобразительное искусство
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Дана Аменова
корреспондент

Бронзовая скульптура установлена напротив входа в галерею изобразительного искусства в Талдыкоргане, сообщает Kazpravda.kz

Фото: акимат области Жетісу

По информации областного акимата, церемония открытия памятника началась с торжественного возложения цветов.

В праздничном мероприятии, приуроченном к 120-летию великого художника, приняли участие аким области Бейбит Исабаев, государственные и общественные деятели Мырзатай Жолдасбеков, Куаныш Султанов, народный писатель Казахстана Бексултан Нуржекеулы, дочь мастера живописи Гульдария Кастеева, председатель правления Союза художников Казахстана Омирбек Жубаниязов, представители интеллигенции и общественность региона.

Со словами поздравления выступил аким области Бейбит Исабаев, отметивший важность проводимых в честь юбилея художника мероприятий.

«Жетісу – это край, который всегда был священной колыбелью искусств и обителью талантливых личностей. Один из них – это Абылхан Кастеев, первый профессиональный казахский живописец, стоявший у истоков развития национального изобразительного искусства. В своем творчестве художник опирался на простую жизненную философию, национальное мировоззрение, тем самым отражая историю и образ жизни родного народа. Пусть жизнь и коротка, зато искусство вечно. Поэтому сколько бы столетий ни прошло, имя Абылхана Кастеева навсегда вписано золотыми буквами в историю, а произведения художника будут передаваться из поколения в поколение как бесценное культурное наследие народа», – отметил Бейбит Исабаев.

Спикер выразил благодарность автору идеи установки памятника, ученому Мырзатаю Жолдасбекову и скульпторам Ринату Абенову и Ерболу Зиябекову, воплотившим творческий замысел.

«Хоть я лично не общался с Абылханом Кастеевым, но видел его. Было удивительно, что внешне такой молчаливый и спокойный человек буквально горит таким ярким, необычайным по величию талантом. Он - тот человек, который, подняв дух нации, прославил казахов на весь мир. Поэтому наша священная обязанность – дорожить его памятью, его наследием, и тогда он всегда будет с нами», – сказал академик Национальной академии наук, видный общественный и государственный деятель Мырзатай Жолдасбеков.

С праздничными пожеланиями выступили государственный и общественный деятель Куаныш Султанов, председатель правления Союза художников Казахстана Омирбек Жубаниязов и дочь художника Гульдария Кастеева.

Общаясь с журналистами, внук Абылхана Кастеева Сауран Кастеев отметил, что пошел по стопам деда и выбрал художественную стезю.

«Мы выросли, любуясь картинами дедушки с самого раннего возраста. Мне особенно нравилась картина, где изображены горы, которую он нарисовал акварелью. Повзрослев, я сам обратился к живописи. Сейчас работаю в области живописи, графики, иллюстрации. Мы очень рады и гордимся тем, что труд нашего дедушки Абылхана высоко ценится и чествуется народом», – подчеркнул Сауран Кастеев.

После церемонии открытия памятника гости посетили в художественной галерее выставку, где было представлено 9 подлинных картин Абылхана Кастеева.

Затем юбилейное мероприятие продолжилось республиканской конференцией «Тұғыры таң тұғыры», организованной во Дворце культуры имени И. Жансугурова.

С приветственным словом выступил глава региона Бейбит Исабаев. Представители творческой интеллигенции в своих докладах остановились на особенностях творчества Абылхана Кастеева, уделив особое внимание этнографическим аспектам и влиянию художника на современное национальное живописное искусство.

В ходе конференции состоялась презентация книг «Әбілхан Қастеев», «Өмір мектебі», посвященные жизни и творческому пути мастера живописи.

К слову, завтра на родине художника в селе Шежин Панфиловского района области Жетісу стартует республиканский пленэр профессиональных художников, в котором примут участие порядка 20 художников страны.

Творческое мероприятие продлится до 10 октября и завершится выставкой пленэрных работ в галерее изобразительного искусства им. А. Кастеева в Жаркенте.

#открытие #художник #памятник #Абылхан Кастеев

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