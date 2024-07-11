Памятник домбре установили в Турции

Международное сотрудничество, Культура и общество
27
Наталия Буланова
выпускающий редактор

Особенность события в том, что памятник казахскому национальному инструменту впервые возведен за рубежом

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Турции открыли памятник домбре – народному казахскому музыкальному инструменту. Его установили в Анталье, в районе Кепез, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ»

Скульптура в виде домбры появилась в Анталье в самом центре парка имени казахского поэта и акына Жамбыла Жабаева. Вместе с пьедесталом высота монумента составляет 4 метра 20 сантиметров. Инициатором возведения памятника стало генеральное консульство Казахстана в Алании.

«Это радостный день для всех нас. Домбра – это не только инструмент, но и казахская душа, философия. Теперь будем проводить здесь музыкальные вечера. Несомненно, это станет местом встречи наших соотечественников», - поделился студент Жанайым Куандык.

Кроме представителей местной администрации и иностранных дипломатов в торжественной церемонии открытия приняли участие общественные деятели, а также жители и гости города.

«Домбра – музыкальный инструмент не только казахского, но и тюркского происхождения. Такие турецкие инструменты, как баглама и джура, появились от домбры. Особенно радует, что монумент установили в Анталье. Сюда часто приезжают казахи», - отметил губернатор Антальи Хулуси Шахин.

«Мы предложили эту идею и объединились, чтобы её реализовать. Особенность в том, что памятник казахскому национальному инструменту впервые возведен за рубежом, в Анталье. Для нас это большая честь», - подчеркнул генеральный консул Казахстана в Анталье Куат Канафеев.

Интерес к двухструнному музыкальному инструменту в последние годы значительно возрос в Турции. Его звучание часто можно услышать на мероприятиях, а местные всё чаще стали брать уроки домбры, отмечает телеканал.

 

#Турция #открытие #домбра #памятник

Популярное

Все
Ядерный реактор выдержит, даже если его в пике протаранит пассажирский «боинг»!
Суды вместо новоселья
Сельское хозяйство планомерно реформируется
В Таразе продолжают обновлять общественный транспорт
Более 1,3 миллиона человек посетили столицу в прошлом году
Начали за здравие, а дальше – чемодан без ручки?
В лагере без медиков заболели дети-сироты
«Таза қала»: Кызылорда на первом месте
Мурал с изображением ученого-геолога Каныша Сатпаева появился в Темиртау
Капитан «неотдаленного» плавания
Хорошо, когда курт идет на замену чупа-чупсу!
Верность профессии демонстрируют трудовые династии
Десятки утонувших в паводок животных не были зарегистрированы
Учащиеся НИШ Кызылорды посетили культурно-исторические достопримечательности Мангистауской области
Славный путь к вершинам
Экосистему нацпарка «Бурабай» изучают ученые
МТФ и молочные заводы пришли к соглашению
Отравились нитритами
«Выпускной» для докторов
Заказчик судится с подрядчиком
Шымкентский водоканал, признанный лучшим в стране и СНГ, может стать полностью частным
Три человека погибли в воинской части в Арысе
Инвестор из КНР готов построить в Таразе завод по переработке мусора
Три тысячи домбристов сыграют одновременно в парке Талдыкоргана
Глава государства поздравил соотечественников с Национальным днем домбры
Масуд Пезешкиан избран новым президентом Ирана
Почему стали чаще отключать свет?
Строительство LRT в Астане: закроют съезд по улице Сыганак
Российские борцы отказались от участия в ОИ-2024
Все пострадавшие от паводка жители Кокшетау обеспечены жильем
Путинцева сотворила главную сенсацию на Уимблдоне
Производство бензина в стране впервые за много лет сократилось
Продажи новых авто в Казахстане выросли в два раза за год
Появились новые фото со стройки города-небоскреба «Зеркальная линия»
Полицейские авто выстроились в форме домбры в ВКО
Национальный день домбры отмечается в Казахстане
Шоу дронов в Астане увидели более 100 тыс. человек
Евро-2024: определились все полуфиналисты
Рыбакина одержала самую разгромную победу на турнирах «Большого шлема»
Кир Стармер представил состав нового правительства Британии
Значительного повышения тарифов опасаются жители Северного Казахстана
Фанаты Димаша изучают казахский язык
Новый этап развития системы здравоохранения страны
Личность и наследие Шынгыз-хана остаются в центре внимания ученых
Преодоление. Пять лет созидания
Семья Кривошеевых – Клеустер вернулась из Германии в Казахстан
Токаев переговорил по телефону с Путиным
Из почти 40 фонтанов в Атырау работает только один
Строительные рынки переезжают за город
Судебное реформирование: реалии и перспективы
За плечами талантливого хирурга Орала Оспанова десятки тысяч успешных операций
Девушка задушила ребенка и выпрыгнула из колеса обозрения в Алматы
Большую зачистку «мертвых душ» провели  в Костанайской области
WhatsApp-бот против мошенников действует в Астане
Двадцать членов ОПГ доставили в полицию
Казахстан примет участие в саммите животноводства во Франции в качестве почетного гостя
Эпос «Едиге» и топоним «Кушмурун»: неизвестное об известном
Дело Бишимбаева: астанчанку подозревают в присвоении 100 млн тенге
В Караганде из мусора делают антивандальные люки для колодцев
Аlma mater казахстанской спецслужбы отмечает 50-летие

Читайте также

Какие казахстанские компании представлены на выставке «ИННО…
Концерт в честь городов-побратимов провели в Астане
Аида Балаева: «Очень тревожно, когда известные личности, лю…
Полицейские авто выстроились в форме домбры в ВКО

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]