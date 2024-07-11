Памятник домбре установили в Турции

Особенность события в том, что памятник казахскому национальному инструменту впервые возведен за рубежом

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Турции открыли памятник домбре – народному казахскому музыкальному инструменту. Его установили в Анталье, в районе Кепез, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ»

Скульптура в виде домбры появилась в Анталье в самом центре парка имени казахского поэта и акына Жамбыла Жабаева. Вместе с пьедесталом высота монумента составляет 4 метра 20 сантиметров. Инициатором возведения памятника стало генеральное консульство Казахстана в Алании.

«Это радостный день для всех нас. Домбра – это не только инструмент, но и казахская душа, философия. Теперь будем проводить здесь музыкальные вечера. Несомненно, это станет местом встречи наших соотечественников», - поделился студент Жанайым Куандык.

Кроме представителей местной администрации и иностранных дипломатов в торжественной церемонии открытия приняли участие общественные деятели, а также жители и гости города.

«Домбра – музыкальный инструмент не только казахского, но и тюркского происхождения. Такие турецкие инструменты, как баглама и джура, появились от домбры. Особенно радует, что монумент установили в Анталье. Сюда часто приезжают казахи», - отметил губернатор Антальи Хулуси Шахин. «Мы предложили эту идею и объединились, чтобы её реализовать. Особенность в том, что памятник казахскому национальному инструменту впервые возведен за рубежом, в Анталье. Для нас это большая честь», - подчеркнул генеральный консул Казахстана в Анталье Куат Канафеев.

Интерес к двухструнному музыкальному инструменту в последние годы значительно возрос в Турции. Его звучание часто можно услышать на мероприятиях, а местные всё чаще стали брать уроки домбры, отмечает телеканал.