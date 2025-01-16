Памятник Ермеку Серкебаеву открыли в Алматы

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Сегодня, 16 января, в Алматы состоялось торжественное открытие памятника выдающемуся оперному певцу, актеру, педагогу Ермеку Серкебаеву, сообщает Kazpravda.kz

В церемонии открытия приняли участие министр культуры и информации Аида Балаева, аким города Алматы Ерболат Досаев, брат певца Мурат Серкебаев и сын Байгали Серкебаев, а также представители творческой интеллигенции, жители и гости города.

Памятник расположен на проспекте Абылайхана перед зданием Казахского государственного академического оркестра народных инструментов имени Курмангазы.

Министр Аида Балаева отметила, что открывая памятник, Казахстан отдает дань уважения своему великому сыну и выразила надежду, что его богатое духовное наследие навеки останется в памяти народа.

«Ермек Серкебаев обладал редким талантом и высоким профессионализмом, что позволило ему завоевать искреннюю любовь миллионов почитателей искусства. Сегодня нам трудно представить казахскую оперу без Ермека Серкебаева. Его биография - это целая глава в истории культуры нашей страны. Не все знают, что он вел активную общественно-политическую жизнь и внес большой вклад в становление и укрепление нашей Независимости», – сказала министр культуры и информации.

Особую признательность глава ведомства выразила скульпторам, воплотившим образ Ермека Серкебаева в бронзе, – Айдосу Буркитбаеву, Тимуру Ермухаметову, Акылбеку Орманбекову и Қуанышу Асылбай.