Памятник Ермеку Серкебаеву открыли в Алматы

Культура
109
Дана Аменова
корреспондент

Монумент расположен на проспекте Абылайхана перед зданием Казахского государственного академического оркестра народных инструментов имени Курмангазы

Фото: МКИ

Сегодня, 16 января, в Алматы состоялось торжественное открытие памятника выдающемуся оперному певцу, актеру, педагогу Ермеку Серкебаеву, сообщает Kazpravda.kz 

В церемонии открытия приняли участие министр культуры и информации Аида Балаева, аким города Алматы Ерболат Досаев, брат певца Мурат Серкебаев и сын Байгали Серкебаев, а также представители творческой интеллигенции, жители и гости города.

Памятник расположен на проспекте Абылайхана перед зданием Казахского государственного академического оркестра народных инструментов имени Курмангазы.

Министр Аида Балаева отметила, что открывая памятник, Казахстан отдает дань уважения своему великому сыну и выразила надежду, что его богатое духовное наследие навеки останется в памяти народа.

«Ермек Серкебаев обладал редким талантом и высоким профессионализмом, что позволило ему завоевать искреннюю любовь миллионов почитателей искусства. Сегодня нам трудно представить казахскую оперу без Ермека Серкебаева. Его биография - это целая глава в истории культуры нашей страны. Не все знают, что он вел активную общественно-политическую жизнь и внес большой вклад в становление и укрепление нашей Независимости», – сказала министр культуры и информации.

Особую признательность глава ведомства выразила скульпторам, воплотившим образ Ермека Серкебаева в бронзе, – Айдосу Буркитбаеву, Тимуру Ермухаметову, Акылбеку Орманбекову и Қуанышу Асылбай.

#Алматы #открытие #памятник #Ермек Серкебаев

Популярное

Все
30-летие Ассамблеи народа Казахстана – важная веха политики единства и согласия
Миллиарды крутятся на зонах
Ветерану Великой Отечественной войны Ыскаку Хусаинову исполнился 101 год
В госсобственность вернули водно-спортивный комплекс
Осужденные осваивают рабочие профессии
За что страдают дети?..
Школьник меняет подходы к управлению ЖКХ
Робот «подвинул» ЧСИ
Кольсайский диссонанс
На угольных шахтах АО «Qarmet» внедряется система позиционирования
Готовь сани летом, а «лейку» – зимой
Ча-ча, раз, два, три
В целях реализации антикоррупционной политики
Прирастает дачами Конаев
Будьте здоровы!
Мұзтау привлекает туристов
Из города – в село
Создается рыбоводческий кластер
Сельский музыкант собрал коллекцию народных инструментов
Районные больницы получают современное медоборудование
Закон Республики Казахстан
В МВД разъяснили нормы, запрещающие прогревать авто во дворах
Сигареты подорожают в РК
Смертельная авария произошла на трассе в Павлодарской области
Зимнее содержание дорог не выдерживает критики
Елдос Сметов перебрался с семьей в Лондон
В Малибу горят дома звезд Голливуда
На языке текста и рисунка
Умную мусорную корзину изобрел школьник из Астаны
Закон Республики Казахстан
История таксиста: адвокат раскрыла новые детали по делу Салтанат Нукеновой
Назначен новый министр юстиции
Сбалансированный подход
Глава МЧС открыл спасательную станцию на реке Жайык
Извлечь металлы, переработать шлаки
Последовательность и верность традициям
Дорогу молодым!
Проблемы экономики требуется решать незамедлительно
Токаев примет участие в работе саммита в ОАЭ
Алматы – Туркестан – Ташкент – Самарканд – Шымкент – Алматы
Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Новым 2025 годом
В Японии создали лекарство для роста новых зубов на месте утраченных
Более 1,4 млн казахстанцев заблокировали возможность оформления займов без их ведома
Секс за золото: как живут женщины на нелегальных приисках Амазонки
Год единства и созидания
Аида Балаева: Реализация идеологической политики требует комплексного подхода
Одного из пассажиров потерпевшего крушение самолета AZAL сняли с рейса
Целый месяц рассчитывался за покупки найденной картой житель Аксая
Самолет рейса Баку - Грозный упал в Актау
В Атырау выявили частную школу без лицензии
Закон Республики Казахстан
Информацию об уходе Черчесова прокомментировали в КФФ
Мировые лидеры поздравляют президента и народ Казахстана с Днем Независимости
Смогут ли «Жетысу» и «Семей» настичь «Кайрат»?
Интерактивные уроки ведут в... театре кукол
Как изменятся пенсии и пособия в Казахстане в 2025 году
МВД обратилось к казахстанским водителям
Новые госнаграды появились в Казахстане
Путин извинился перед Алиевым за инцидент в небе над Актау
Главы государств и международных организаций поздравляют Токаева с Новым годом

Читайте также

Кобызистка из Карагандинской области победила на международ…
Концерт ансамбля Birlik состоится на сцене Almaty Theatre
Известный скрипач Аскар Дуйсенбаев выступит в Астане
Стартовал прием заявок для участия в республиканском конкур…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]