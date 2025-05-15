Памятник Мурату Ауэзову установили в Алматы

Культура
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Галия Шимырбаева
корреспондент Алматинского корпункта

На центральном кладбище Алматы открыли памятник ученому-культурологу и общественному деятелю Мурату Ауэзову, передает корреспондент Kazpravda.kz 

Фото Гульнары Абикеевой

Напомним, Мурата Ауэзова не стало 14 июня 2024 года. Его последнее пристанище находится рядом с отцом, автором романа-эпопеи «Путь Абая»  Мухтаром Ауэзовым.

Автором памятника, открытого на средства родственников, коллег и друзей Мурата Ауэзова, является дизайнер Алмат Басенов.

Сын классика казахской литературы известен как автор монографических трудов «Времён связующая нить» и «Иппокрена. Хождения к колодцам времён».

Мурат Ауэзов также открыто высказывал свою точку зрения по актуальным проблемам общественной жизни Казахстана. До распада СССР участвовал в движении «Невада — Семипалатинск», выступавшем за закрытие полигона на востоке Казахстана, где Советский Союз проводил испытания ядерного оружия.

#Алматы #памятник #Мурат Ауэзов

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