Статьи Памятники в травертинах Раушан ШУЛЕМБАЕВА

Одним из ее докладчиков стал известный археолог, заместитель директора по научной работе Национального музея РК, член-корреспондент НАН РК, доктор исторических наук Жакен Таймагамбетов.



Научно-практическая конференция является частью плана ЮНЕСКО­ по проведению Международного десятилетия сближения культур (2013–2022), которое ООН провозгласила по предложению Президента Н. А. Назарбаева. Таким образом, "Великие переселения народов" стала масштабным проектом Казахстана, осуществляемым по инициативе постоянного представителя РК при ЮНЕСКО Олжаса Сулейменова под эгидой этой авторитетной организации. Первая конференция состоялась в 2008 году в Париже в штаб-квартире ЮНЕСКО; вторую встречу ученых организовали в Колумбийском университете (США) в декабре 2011 года. В Ханьянгском университете (Сеул, Республика Корея) в 2013 году прошла третья конференция, где речь шла о заселении Юго-Восточной Азии и Дальнего Востока до нашей эры.



Жакен Таймагамбетов, участник всех этих конференций, подчеркнул, что главная цель проекта Казахстана, получившего огромный резонанс в мировом научном сообществе, – показать, что все народы вышли из общей "колыбели". Каждый этнос на протяжении своего развития неоднократно перемещался и прежде, чем закрепиться в местах нынешнего обитания, имел несколько предыдущих "родин". При этом народы непрерывно смешивались и изменялись, становясь новым народом или разновидностью старого.



Такие важные моменты в истории человечества, как причины и обстоя­тельства трансформаций народов, необходимо активно исследовать, ведь их знание поможет объяснить и предотвратить многие этнические конфликты, утверждает ученый. Не случайно Президент Казахстана отмечает, что изучение истории требует свежих подходов, глубокого анализа и научного осмысления.



В работе конференции в Испании приняли участие ведущие ученые многих стран, чьи выступления, рассказывает Жакен Таймагамбетов, были чрезвычайно интересными, так как вопрос о происхождении человека рассматривался с учетом новейших научных данных. Сам он представил доклад "Кошкургано-Шоктасский палеолитический комплекс в травертинах (Казахстан) и аналогичные памятники Европы".



– Известно, что самые ранние костные останки Homo sapiens и его предшественников были найдены в Восточной Африке, – говорит ученый. – Но если человек современного типа появился вначале лишь в указанной части света, то каким образом, когда и куда он мигрировал, как происходило заселение им других континентов? Если расселение происходило только из Африки, то каковы были взаимоотношения человека нового вида с другими популяциями, уже обитавшими на заселяемых территориях многие десятки, а то и сотни тысяч лет до Homo sapiens? Ведь известно, что миграции предшественников Homo sapiens происходили из той же Африки.



Вопросов остается много. Например, археологи, изучающие палеолит Казахстана, не могут объяснить, почему на исследуемой ими территории преобладают памятники раннего палеолита и почти отсутствуют памятники верхнего палеолита? Или же каким образом вторая волна миграции людей из Африки миновала нынешнюю территорию Казахстана? Для начала Жакен Кожахметович предложил рассмотреть стратифицированные памятники раннего палеолита в травертинах, их происхождение и сопоставить их с аналогичными памятниками Европы.



Экспедиция под его руководством совместно с коллегами из Института археологии (Новосибирск) ведет многолетнее изучение палеолитических объектов на юго-западном склоне хребта Каратау в Южно-Казахстанской области. Одной из их целей является продолжение изучения уникальных палеолитических объектов, приуроченных к восходящим водным источникам (грифонам): Шоктас I, Шоктас III и Кошкурган I. Повышенное содержание минеральных соединений в водах этих источников, функционировавших на протяжении огромного промежутка времени – от плейстоцена до современности, привело к образованию травертиновых формаций различного характера. Это и обусловило специфику аккумуляции археологического и фаунистического материала и само название подобных объектов – "памятники в травертинах". Например, следы древнего источника на памятнике Шоктас I, расположенном в Туркес­танском районе Южно-Казахстанской области в 12,7 км от поселка Кошкурган, представлены в виде колец травертин диаметром 26 м.



Необходимо отметить, что в результате раскопок было зафиксировано два уровня относительно малопотревоженного залегания археологического материала. Обнаруженные каменные артефакты представлены орудиями из мелких галек, отщепами и колотыми гальками. Основным сырьем для изготовления артефактов послужили гальки песчаника, кварца, кварцита, эффузивов. Культурные остатки, представленные большим количеством каменных артефактов и костей ископаемых животных, залегали на глубине до 9 метров.



Каменный инвентарь представляет гомогенный комплекс по всем технико-типологическим показателям: исходному сырью, сохранности поверхности, типологии, по технике изготовления и первичному расщеп­лению. Древний человек широко использовал небольшие галечки из брекчий мелового возраста. Средний размер орудий 3–5 см. Таким образом, комплексы каменного инвентаря объектов Шоктас I, Шоктас III и Кошкурган I могут быть отнесены к микроиндустриям, наподобие мик­роиндустрий ашельского времени Европы. Первичное расщепление здесь также разнообразно, представлена техника леваллуа, "цитрон", радиальная. Укороченные сколы представляют собой отщепы.



Бифассиальная техника практически отсутствует, чаще встречаются унифасы. Имеются клектонские выемки, иногда смежные. Среди орудийного набора доминируют скребла, есть не только остроконечники, но и скреблышки, скребки, зубчато-выемчатые орудия и большая серия орудий, изготовленных из галек.



Обнаруженные на местах раскопок в Южно-Казахстанской области кости животных принадлежат носорогу, бизону и древнему верблюду. Датировка комплекса, например, Кошкургана I методом электронно-парамагнитного резонанса, сделанная по костям животных, дала возраст 501 тыс. лет. Эти данные согласуются с датировкой, сделанной на основании палеонтологического материала.



Далее ученый в своем докладе сопоставил стратифицированные памятники раннего палеолита в травертинах Казахстана с аналогичными памятниками Европы. Сравнение кошкургано-шоктасских материалов с микроиндустриями ашельского времени Европы указало на их большую близость. Имеются в виду комплексы Вертешселлеш (Венгрия), Бильцингслебен (Германия), Изерниа Ла Пинетта (Италия).



Схожесть памятников Казахстана и Европы свидетельствует об их формировании в едином экологическом и культурно-хронологическом контексте. И это наталкивает на мысль о единой специфичной культурной адаптационной традиции, существовавшей на этих территориях в эпоху раннего палеолита. Поэтому Кошкургано-Шоктасский палеолитический комплекс можно по праву назвать связующим звеном между Западом и Востоком Евразии в миндельское время.



Научные данные, представленные Жакеном Таймагамбетовым, дают основание утверждать, что в результате двух больших волн миграций с древней африканской земли человек заселил огромные пространства в разных географических и климатических зонах. И за сотни тысяч лет сформировались морфологически и генетически сходные расы, объединенные в один вид – Homo sapiens.



Многоэтапный научный проект Казахстана продолжится, так как изу­чение заселения Древней Передней Азии, Индии, Ирана и Центральной Азии – это многолетний труд. Завершающая конференция, по замыслу организаторов, должна будет состояться в Африке, где родился и откуда вышел Homo sapiens. В итоге ученые издадут "Атлас великих переселений" со всеми его маршрутами, построенными на основе заключений генетиков, антропологов, археологов, историков и лингвистов.