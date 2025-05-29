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Такое мнение бывший Генсек ООН выразил на полях Международного форума Астана, который проходит в казахстанской столице 29-30 июня.

– Оценивая особую роль Казахстана как глобального голоса в продвижении зеленой повестки, хочу отметить вклад вашей страны в реализацию Парижского соглашения и Повестки 2030 по устойчивому развитию, которые являются важной вехой борьбы человечества с угрозами изменения климата, - отметил спикер. - Тематика Астанинского экономического форума этого года отражает как раз такую позицию вашей страны, которая необходима сегодня в достижении высоких целей. Я особенно рад, что Казахстан поддерживает наше видение этой проблематики в регионе.

Как отметил Пан Ги Мун, никакая страна, не зависимо от размеров и ресурсов, не может идти в будущее в одиночку, потому что у нас всех глобальные вызовы, среди которых изменения климата и экологическая деградация.

– Потому что эти вызовы вне границ политических идеологий или каких-либо искусственных образований, которые создали люди. Они требуют объединения усилий со стороны регионов. Я очень рад видеть увеличивающийся фокус на вопросах взаимодействия и сотрудничества в этой плоскости в ЦА, как это было и на Самаркандском форуме по изменению климата, где центрально-азиатские страны собрались вместе для выражения общей солидарности, – сказал спикер.

Сегодня Глобальный институт зеленого роста активно сотрудничает с Казахстаном и странами региона для развития логистики зеленых инвестиций, механизмов устойчивого финансирования, помощи в ускорении перехода к низкоуглеродной экономике.