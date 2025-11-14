Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

- В последнее время мне поступает немало обращений от сельхозпроизводителей о нехватке рабочих рук. Особенно остро проблема проявляется в период посевной и уборочной кампаний, при расширении производства и строительстве новых объектов. Кадровый дефицит частично восполняется за счет трудовых мигрантов из соседних стран. И аграрии просят увеличить квоты. Возможно, нужно пойти навстречу, хотя бы частично. Сложилась парадоксальная ситуация: одни утверждают, что на селе нет работы, другие – что не хватает работников. Работа, конечно, есть, но желания заниматься такой работой маловато. И это надо признать, - сказал Президент.

Он призвал преуспевающих предпринимателей внести вклад в развитие родных сел и регионов.

- Хочу еще раз подчеркнуть: развитие АПК напрямую определяет повышение благосостояния сел. Государство реализует целый ряд проектов по благоустройству сельских населенных пунктов. Проводится масштабная работа: от строительства инфраструктуры до привлечения квалифицированных специалистов в села, - подчеркнул Токаев.

Он напомнил, что с 2019 года реализуется проект «Ауыл – ел бесігі», в рамках которого на развитие сельской инфраструктуры выделено более 700 млрд тенге. Осуществлены конкретные мероприятия в более чем 2,5 тыс. населенных пунктов по всей стране. В рамках программы «Ауыл аманаты» создано свыше 600 объединений. В нынешнем году Правительство утвердило Концепцию регионального развития. В соответствии с документом расширены полномочия районных акимов. Им предоставлена возможность самостоятельно разрабатывать и реализовывать планы развития районов.