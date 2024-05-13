Парады фонарей проходят в Сеуле
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Айман Аманжолова
Торжество проходит по случаю празднования дня рождения Будды, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Известия
В честь события по всей стране организованы торжественные мероприятия.
"Для проведения парада фонарей в Сеуле были перекрыты центральные улицы, по которым прошли люди с фонарями разных форм и размеров. В церемонии прохождения приняли участие около 50 тыс. человек", - говорится в сообщении.
Праздничные мероприятия в центре Сеула продолжатся, запланировано проведение концертов, выставок на буддийскую тематику и прочие акции.
Аналогичные мероприятия пройдут практически во всех крупнейших городах Южной Кореи.
По лунному календарю День рождения Будды отмечают 8 апреля — в этом году эта дата приходится на 15 мая.