Парады фонарей проходят в Сеуле

Торжество проходит по случаю празднования дня рождения Будды, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

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В честь события по всей стране организованы торжественные мероприятия.

"Для проведения парада фонарей в Сеуле были перекрыты центральные улицы, по которым прошли люди с фонарями разных форм и размеров. В церемонии прохождения приняли участие около 50 тыс. человек", - говорится в сообщении.

Праздничные мероприятия в центре Сеула продолжатся, запланировано проведение концертов, выставок на буддийскую тематику и прочие акции.

Аналогичные мероприятия пройдут практически во всех крупнейших городах Южной Кореи.

По лунному календарю День рождения Будды отмечают 8 апреля — в этом году эта дата приходится на 15 мая.