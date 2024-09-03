Паралимпиада-2024: кто из казахстанцев выступит 3 сентября

Спорт
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Дана Аменова
корреспондент

В Минтуризма и спорта представили сегодняшнее расписание выступлений участников национальной сборной на летней Паралимпиаде в Париже, сообщает Kazpravda.kz

Фото из архива Комитета по делам спорта и физкультуры

3 сентября в борьбу за медали вступят парапловцы Сиязбек Далиев и Нурдаулет Жумагали. Паралимпийские игры в прямом эфире можно cмотреть на телеканале Qazsport.

Напомним, в классе R1 по пулевой стрельбе Еркин Габбасов набрал 247,7 очков и завоевал серебряную медаль. Это первая медаль в копилке страны на Паралимпийских играх в Париже. 

Казахстан на Паралимпийских играх во Франции представлен рекордной делегацией из 44 спортсменов, что на 18 человек больше по сравнению с Играми в Токио-2020, где нашу страну представляли 26 атлетов.

#Париж #Минтуризма #Паралимпиада-2024 #параплавание

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