Паралимпиада-2024: кто из казахстанцев выступит 3 сентября

В Минтуризма и спорта представили сегодняшнее расписание выступлений участников национальной сборной на летней Паралимпиаде в Париже, сообщает Kazpravda.kz

Фото из архива Комитета по делам спорта и физкультуры

3 сентября в борьбу за медали вступят парапловцы Сиязбек Далиев и Нурдаулет Жумагали. Паралимпийские игры в прямом эфире можно cмотреть на телеканале Qazsport.

Напомним, в классе R1 по пулевой стрельбе Еркин Габбасов набрал 247,7 очков и завоевал серебряную медаль. Это первая медаль в копилке страны на Паралимпийских играх в Париже.

Казахстан на Паралимпийских играх во Франции представлен рекордной делегацией из 44 спортсменов, что на 18 человек больше по сравнению с Играми в Токио-2020, где нашу страну представляли 26 атлетов.