Парень с ребенком утонули в реке в Таразе
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Тела двух погибших извлекли из реки Талас в городе Таразе, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента по чрезвычайным ситуациям Жамбылской области.
Трагический случай произошел 31 июля на реке Талас в Таразе.
Во время рыбалки упал в воду и утонул 11-летний мальчик. Пытаясь спасти ребенка, погиб 25-летний парень.
Их тела обнаружили и извлекли из воды водолазы-спасатели службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС области.