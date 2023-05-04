Парень сбросился с шестого этажа в Актау

Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РК - доведение до самоубийства.

Фото: Kazpravda.kz

В Департаменте полиции Мангистауской области сообщили о гибели молодого человека в Актау, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Inaktau.kz.

По информации ДП, в 07:20 на пульт дежурного 102 поступил вызов о том, что в 4 микрорайоне с шестого этажа одного из домов сбросился молодой человек.

"На вызов выехала следственно-оперативная группа, которая, в ходе выяснения обстоятельств установила, что парень сбросился с шестого этажа", - говорится в сообщении.

Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований управления полиции Актау по статье 105 УК РК (Доведение до самоубийства), добавили в полиции.