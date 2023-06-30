Парламент Казахстана уходит на каникулы

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Как отметил спикер Мажилиса Ерлан Кошанов, в течение прошедшей сессии было проведено 3 совместных заседания палат, 12 пленарных заседаний Сената и 15 пленарных заседаний Мажилиса, на них было рассмотрено более 120 вопросов.

«В работе Парламента находилось 82 законопроекта, из которых принято 25 законов, 13 подписаны президентом. Мы завершаем первую сессию Парламента 8-го созыва, в этой связи выражаю огромную благодарность всем депутатам, премьер-министру, членам Правительства, всем коллегам за совместную работу», - сказал спикер.

Также он поблагодарил коллег за продуктивную работу.

«От имени депутатского корпуса мы выражаем благодарность сотрудникам аппаратов обеих палат за организацию работы на профессиональном уровне. Отдельную благодарность хотелось бы выразить неравнодушным гражданам, экспертному сообществу за активное участие в законотворческом процессе. Мы также благодарим представителей СМИ, которые освещают нашу работу на высоком уровне», - подчеркнул Ерлан Кошанов.