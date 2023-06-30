Парламент Казахстана уходит на каникулы

Сенат, Мажилис
226
Тусупбекова Лаура
корреспондент
Буланова Наталия
выпускающий редактор

На совместном заседании палат Парламента завершилась первая сессия Парламента Республики Казахстан восьмого созыва, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Фото: Kazpravda.kz

Как отметил спикер Мажилиса Ерлан Кошанов, в течение прошедшей сессии было проведено 3 совместных заседания палат, 12 пленарных заседаний Сената и 15 пленарных заседаний Мажилиса, на них было рассмотрено более 120 вопросов.

«В работе Парламента находилось 82 законопроекта, из которых принято 25 законов, 13 подписаны президентом. Мы завершаем первую сессию Парламента 8-го созыва, в этой связи выражаю огромную благодарность всем депутатам, премьер-министру, членам Правительства, всем коллегам за совместную работу», - сказал спикер.

Также он поблагодарил коллег за продуктивную работу.

«От имени депутатского корпуса мы выражаем благодарность сотрудникам аппаратов обеих палат за организацию работы на профессиональном уровне. Отдельную благодарность хотелось бы выразить неравнодушным гражданам, экспертному сообществу за активное участие в законотворческом процессе. Мы также благодарим представителей СМИ, которые освещают нашу работу на высоком уровне», - подчеркнул Ерлан Кошанов.

#мажилис #Парламент #Сенат #сессия #каникулы

Популярное

Все
Текели – город парадоксов: промышленный и туристический, относительно молодой и с насыщенной историей, малонаселенный и очень перспективный
К сотне приближается число жителей Кентау, для которых посещение популярного в городе фастфуда обернулось проблемами со здоровьем
Аналог Алисы, говорящий на казахском языке, разработали костанайские выпускницы NIS
Все чаще дети получают травмы и увечья на игровых площадках. Кто виноват и что делать, выясняла корреспондент «КП»
Центр тяжести должен сместиться в регионы
Министр энергетики Алмасадам Саткалиев убедился, что ремонт Петропавловской ТЭЦ-2 в целом идет по графику, но есть детали…
Кто спрятался, я не виноват
Первый "умный" город Аркадаг открыли в Туркменистане
Гала-концерт под открытым небом состоится на сцене амфитеатра в Астане
Головкин начал переговоры по бою в Казахстане
Национальный день печати утвердили в Казахстане
Распоряжение Главы государства
Правительство дает отписки на депутатские запросы – спикер Мажилиса
Слушать, читать, достигать
Путешествие в мир музыки
В WhatsApp добавили ещё одну ключевую функцию Telegram
Летом витамины слаще
​​​​​​​Закон Республики Казахстан
Какие мероприятия пройдут в столице к 25-летию Астаны
Быть ближе друг к другу
Прививать правильную идеологию будущим полицейским должны правильные люди
Спасённый пожарными Астаны оленёнок нашёл приют (видео)
Спецоперация по захвату напавшего на сотрудников ДКНБ мужчины  прошла в Шымкенте
Село городского масштаба
В Атырау мужчина спустил бойцовую собаку на полицейских
Страсти вокруг бюджета
Более шестисот ребят прошли «боевое крещение» на военно-патриотическом сборе «Айбын», который состоялся в учебном центре «Спасск» Карагандинской области
Новый документ на жильё появится  в Казахстане
Блогер, популяризатор изучения казахского языка Александра Мыскина мечтает о том, чтобы клубы разговорного языка «Үйде сөйле» появились во всех дворах страны
Госсоветнику рассказали о проблемах Института археологии имени Маргулана
Увеличение взаимной торговли обсудили главы правительств Казахстана и Грузии
Алматинку парализовало после удара мужчины на улице
Яркая звезда по имени Магжан
Видео со спасенным пожарными оленёнком растрогало Казнет
Журналист Думан Мухаметкарим арестован по подозрению в финансировании экстремизма
Инцидент на рынке "Алтын Орда" в Алматинской области прокомментировали в полиции
На 30% повысится зарплата педагогов дошкольного образования в Казахстане
Дело "Mudarabah Capital": вайнерам Туребаеву и Шерниязову вынесен приговор
Посольство Казахстана в России обратилось к казахстанцам
Конкурс среди поэтов и писателей объявлен в честь 25-летия Астаны
Президент выразил соболезнования семье Димаша Кудайбергена
Роль истории в жизни общества
Эффект разорвавшейся бомбы произвел депутатский запрос Ермурата Бапи
"Блогер" организовала сеть "элитных эскортниц" в Алматы – видео
В Казахстане объявлен траур из-за трагедии в Абайской области
Почти три года назад они уехали из столицы в село, сделав осознанный шаг к свободной и экологичной жизни во благо всем
Задержаны сотрудники управления специализированной службы охраны – ДП Актюбинской области
Мажилисмены завалили руководство компании «АрселорМиттал Темиртау» неудобными вопросами
Высокая миссия зергера
Найдены тела пропавших лесников в Абайской области
Задержанного вице-министра нацэкономики Ильяса Усерова сняли с должности
В Восточном Казахстане отмечают острый голод на инженерные и рабочие кадры
БАКАД запустили в Алматинской области
Казахстанец захлебнулся, спасая тонущую девушку в Таиланде
Свыше 34 млн звонков от мошенников заблокировали в Казахстане за год
Информацию о загадочной смерти 19-летней актюбинки прокомментировала полиция
Задержанный покончил с собой в полицейском авто в Алматы
Копию Луны за два года построят в Дубае
Завтра отцу казахской мультипликации Амену Хайдарову исполнится 100 лет со дня рождения
Найдено тело пропавшего сотрудника лесхоза в Абайской области

Читайте также

Депутат заявил в Генпрокуратуру на 8 областных акиматов
Правительство дает отписки на депутатские запросы – спикер …
Нурсултан Назарбаев утратил очередной статус
Специальный правовой режим будет действовать на территории …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]