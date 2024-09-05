Парламент ратифицировал соглашение о создании ИТЛК на казахстанско-кыргызской границе

Фото: пресс-служба президента РК

Сенат на пленарном заседании одобрил ратифицированное Мажилисом Соглашение между правительством Республики Казахстан и кабинетом министров Кыргызской Республики о создании и регулировании деятельности индустриального торгово-логистического комплекса в районе автодорожных пунктов пропуска «Карасу» и «Ак-Тилек», сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Как отмечается в заключении к документу, целью соглашения является создание индустриального торгово-логистического комплекса в районе автодорожных пунктов пропуска «Карасу» с казахстанской стороны и «Ак-Тилек» - с кыргызской (ИТЛК).

Основными целями создания и функционирования ИТЛК являются: обеспечение производственной кооперации в сфере складирования, хранения, консолидации, переработки, производство новых товаров и их дальнейшая реализация с эффективной интеграцией в международные товаропроводящие системы, а также предоставление услуг кратковременного хранения, логистики, аренды торговых мест, предпродажной подготовки (калибровки, сортировки, фасовки и упаковки, сертификации продукции), консолидации и перераспределения товаров по оптовым партиям, погрузке и выгрузке, оформлению документаций по экспортно-импортным операциям, юридические и финансовые консультации.

В соответствии с соглашением, общая площадь ИТЛК составит 7,6 кв км, из них площадь казахстанской части – 3,6 кв км, площадь кыргызской части – 4 кв км.

Для создания ИТЛК и его дальнейшего функционирования сторонами определяются управляющие компании, к основным функциям которых относятся: обеспечение функционирования ИТЛК, оказание содействия участникам ИТЛК в получении государственных услуг по принципу «одного окна» для выдачи разрешений, лицензий и проведения сертификации, а также в предоставлении консультаций, оказание содействия в обеспечении безопасной среды для деятельности на территории каждой части ИТЛК, включая поддержку и снижение возможных рисков, связанных с предпринимательской деятельностью.

Кроме того, компании должны будут осуществлять привлечение участников ИТЛК и организацию их работ, а также привлечение инвестиций для строительства объектов инфраструктуры, транспортной инфраструктуры, водоснабжения, электроснабжения, телекоммуникаций, инженерной защиты и других инженерных коммуникаций, а также ограждения на территории каждой части ИТЛК, и обеспечивать взаимодействие с государственными органами по вопросам функционирования ИТЛК и др.

Финансирование проектных, строительных и ремонтных работ транспортной инфраструктуры, водоснабжения, электроснабжения, телекоммуникаций, инженерной защиты и других инженерных коммуникаций, действующего перехода, пункта (коридора), административного управления, ограждения территории и других объектов инфраструктуры на каждой части ИТЛК предусматривается за счет средств, привлекаемых казахстанской стороной в качестве инвестиций.