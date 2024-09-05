Парламент ратифицировал соглашение о создании ИТЛК на казахстанско-кыргызской границе

Международное сотрудничество , Сенат
49
Лаура Тусупбекова
специальный корреспондент

Площадь казахстанской части составит 3,6 кв км, площадь кыргызской части – 4 кв км

Фото: пресс-служба президента РК

Сенат на пленарном заседании одобрил ратифицированное Мажилисом Соглашение между правительством Республики Казахстан и кабинетом министров Кыргызской Республики о создании и регулировании деятельности индустриального торгово-логистического комплекса в районе автодорожных пунктов пропуска «Карасу» и «Ак-Тилек», сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Как отмечается в заключении к документу, целью соглашения является создание индустриального торгово-логистического комплекса в районе автодорожных пунктов пропуска «Карасу» с казахстанской стороны и «Ак-Тилек» - с кыргызской (ИТЛК).

Основными целями создания и функционирования ИТЛК являются: обеспечение производственной кооперации в сфере складирования, хранения, консолидации, переработки, производство новых товаров и их дальнейшая реализация с эффективной интеграцией в международные товаропроводящие системы, а также предоставление услуг кратковременного хранения, логистики, аренды торговых мест, предпродажной подготовки (калибровки, сортировки, фасовки и упаковки, сертификации продукции), консолидации и перераспределения товаров по оптовым партиям, погрузке и выгрузке, оформлению документаций по экспортно-импортным операциям, юридические и финансовые консультации.

В соответствии с соглашением, общая площадь ИТЛК составит 7,6 кв км, из них площадь казахстанской части – 3,6 кв км, площадь кыргызской части – 4 кв км.

Для создания ИТЛК и его дальнейшего функционирования сторонами определяются управляющие компании, к основным функциям которых относятся: обеспечение функционирования ИТЛК, оказание содействия участникам ИТЛК в получении государственных услуг по принципу «одного окна» для выдачи разрешений, лицензий и проведения сертификации, а также в предоставлении консультаций, оказание содействия в обеспечении безопасной среды для деятельности на территории каждой части ИТЛК, включая поддержку и снижение возможных рисков, связанных с предпринимательской деятельностью.

Кроме того, компании должны будут осуществлять привлечение участников ИТЛК и организацию их работ, а также привлечение инвестиций для строительства объектов инфраструктуры, транспортной инфраструктуры, водоснабжения, электроснабжения, телекоммуникаций, инженерной защиты и других инженерных коммуникаций, а также ограждения на территории каждой части ИТЛК, и обеспечивать взаимодействие с государственными органами по вопросам функционирования ИТЛК и др.

Финансирование проектных, строительных и ремонтных работ транспортной инфраструктуры, водоснабжения, электроснабжения, телекоммуникаций, инженерной защиты и других инженерных коммуникаций, действующего перехода, пункта (коридора), административного управления, ограждения территории и других объектов инфраструктуры на каждой части ИТЛК предусматривается за счет средств, привлекаемых казахстанской стороной в качестве инвестиций.

«Ожидаемыми результатами реализации соглашения являются: производственная кооперация, создание новых производств и рабочих мест; создание условий для хранения и переработки мясной и сельскохозяйственной продукции; улучшение логистики и объектов предпринимательской деятельности; привлечение новых технологий; диверсификация сельскохозяйственного производства; перемещение, хранение и переработка продукции агропромышленного комплекса; производство товаров народного потребления с высоким конкурентным преимуществом, включая пищевую и сельскохозяйственную продукцию; производство новых товаров и их дальнейшая реализация с эффективной интеграцией в международные товаропроводящие системы и др», - говорится в заключении.

#соглашение #граница #Кыргызстан #ИТЛК

Популярное

Все
Рожденный на благо своей страны
Методички по обучению казахскому языку поступили во все регионы страны
Гордость края и всей страны
Как казахстанская фанера рискует «пролететь» над Европой
Когда отходы пускают в дело
Долгожданное новоселье в Конаеве справили 85 семей
В объезд Осиновки, перевалив через долгострой…
Суета вокруг дивана
Прогресс немыслим без закона и порядка
Поставлены конкретные задачи для АПК
Практическая реализация концепции «слышащего государства»
Важность инициатив Президента отметили ученые
Особый путь развития Китая
Студентам ВКТУ рассказали о преимуществах АЭС
Атомная генерация – самый безопасный и эффективный источник энергии
Обсуждается реформирование МФСА
Слезть с «иглы субсидий»
В состязаниях по аударыспақ честь страны защитят шестеро палуанов
ТЮЗ открывает новый сезон
Почти как в Дубае
Мастер из Семея продемонстрирует шедевры ремесленного искусства на Всемирных играх кочевников
Мощный барьер будущим рискам монополизации власти – политолог о достижениях Конституции
Контрабандиста экстрадировали из России в нашу страну
В Семее завершается строительство IT-колледжа
В центре всех процессов – личность: Конституция Республики Казахстан – прочная основа защиты прав и свобод человека и гражданина
Коллекция «золотых людей» пополнится
Конституционный контроль – элемент правового государства
Полевая пиццерия, самый острый в мире перец и веганские бургеры
ВИК - 2024: распроданы все билеты на церемонию открытия
Жания Бекмухамбетова выиграла турнир по настольному теннису в Хорватии
Для успешного изучения языка необходимо практиковаться каждый день
Павлодарские артисты готовы удивить своим творчеством зрителей на Всемирных играх кочевников
Казахстанские хоккеисты с победы стартовали на олимпийском отборе
У Дурова изъяли все паспорта на период следствия
Хорошо быть полиглотом
Недееспособных подопечных заставляли работать в центре спецуслуг Семея
В Казахстане проживает одна Конституция
Народ – источник власти
Спикер Сената встретился с членами национальной паралимпийской сборной Казахстана
Конституционная реформа показала свою эффективность
Ренессанс Центральной Азии: На пути к устойчивому развитию и процветанию
Непростая жизнь одной песни. «Қарағым-ай» стала учебным пособием для многих вокалистов
Казахстанский тренер принес две медали для Туниса на Олимпиаде
Страны Центральной Азии укрепляют позиции на мировой арене
Появится парк на «Колесных рядах»
Пострадавшие от паводка в ЗКО получили жилье
Важно постоянно находить новые точки соприкосновения
Консультативные встречи показывают высокую эффективность
Кайрату Сатыбалды смягчили приговор
Интеграция отвечает общим целям
Круглосуточную охрану приставили к дому девочки, попавшей в секс-рабство в Кызылорде
Премьер Индии призвал Украину и Россию к переговорам
Рыбалка закончилась трагедией
Казахстанцы собрали 140 млн тенге для впавшего в кому солдата-срочника
Автобус – не вертолет. Местные власти отстранили от работы перевозчика, обвинив его в саботаже
«Лучший педагог»: стартовал прием заявок на конкурс в столице
Тенге незначительно подешевел к доллару за неделю
Масштабный марафон «SARYARQA RUN» пройдет ко Дню Конституции в Астане
Быть или не быть АЭС – решим всей страной
Есть время и возможность подготовить атомщиков

Читайте также

Глава МОТ выступил перед крупными работодателями Казахстана…
Финансирование проектов на $7 млрд в Казахстане рассматрива…
Глава МОТ дал рекомендации по переходу на широкое применени…
Послу Армении вручили госнаграду «Достық» II степени

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]