Фото: senate.parlam.kz
Сенат , Общество

Закон об амнистии участников январских событий принят Парламентом

Тусупбекова Лаура
корреспондент

Сенат Парламента Казахстана на пленарном заседании принял закон «Об амнистии», сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Как напомнил сенатор Владимир Волков, документ направлен на освобождение от отбывания наказания лиц, подпавших под влияние провокаторов и совершивших преступные деяния в условиях массовых беспорядков в период с 4 по 7 января 2022 года.

Также под амнистию подпадают сотрудники правоохранительных органов и военные, допустившие уголовные правонарушения при пресечении противоправных деяний граждан во время январских событий.

Уголовные дела в отношении участников беспорядков, совершивших уголовные проступки, преступления небольшой и средней тяжести предлагается прекратить, осужденных по ним – освободить от наказания, а с отбывших – снять судимость. Лицам, совершившим тяжкие преступления, – сократят назначенные судами наказания на три четверти, особо тяжкие преступления – наполовину.

При этом, если осужденному на день введения в действие закона осталось отбывать наказание не более одного года, основное наказание сокращается на весь его неотбытый срок.

Не подлежат амнистии лица, совершившие террористические, экстремистские, коррупционные преступления, государственную измену, организацию массовых беспорядков (за исключением случая совершения этого преступления несовершеннолетним), пытки, преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

«По предварительным расчетам, под действие амнистии подпадают около 1,5 тысячи лиц. На сегодняшний день из 1 112 осужденных по январским событиям лишь 128 человек лишены свободы. После принятия закона из мест лишения свободы освободятся более 40 осужденных, около 50 лиц – в течение следующих 6 месяцев. 171 лицо, совершившее уголовные проступки, преступления небольшой и средней тяжести, будет освобождено от уголовной ответственности и наказания. При этом окончательное решение о применении амнистии к осужденным будет приниматься судом индивидуально в отношении каждого лица», – пояснил сенатор.

Владимир Волков уточнил, что в отношении 363 лиц, совершивших тяжкие преступления по делам, которые находятся на стадии следствия и на рассмотрении в судах, амнистия будет применена при вынесении приговоров.

«Наряду с этим в целях обеспечения социальной адаптации и ресоциализации освобождаемых лиц на Правительство и местные исполнительные органы возложены соответствующие обязанности, а именно: по обеспечению трудоустройства трудоспособных лиц, освобожденных из учреждений; по оказанию им социальной и иной помощи в соответствии с законодательством Республики Казахстан; по размещению не имеющих определенного места жительства освобожденных от наказания по амнистии в центрах для ресоциализации лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации», – отметил депутат.

Таким образом, закон считается принятым Парламентом и направляется на подпись главе государства.

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