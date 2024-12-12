Парламент утвердил займы у азиатских банков развития и МБРР

Сенат, Экономика
107
Лаура Тусупбекова
специальный корреспондент

Средства будут направлены на финансирование дефицита бюджета, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сенат на пленарном заседании одобрил ратифицированные Мажилисом Соглашение о займе (Обычные операции) (Программа фискального управления и реформ финансового сектора – Подпрограмма 1) между Республикой Казахстан и Азиатским Банком Развития, Соглашение о займе (Заем на финансирование политики развития «Инклюзивный и устойчивый рост экономики») между Республикой Казахстан и Международным Банком Реконструкции и Развития» и Соглашение о займе (Программа фискального управления и реформ финансового сектора – Подпрограмма 1) между Республикой Казахстан и Азиатским Банком Инфраструктурных Инвестиций».

Так, Соглашение о займе с Азиатским банком развития позволит Казахстану осуществить заимствование в рамках утвержденного размера дефицита республиканского бюджета на плановый период с целью обеспечения сбалансированности бюджета.

«Азиатский Банк Развития предоставляет Республике Казахстан заем в сумме 52 335 274 722 йен со сроком погашения до 1 декабря 2038 года, включая льготный период до 1 июня 2027 года. Ставка вознаграждения равна ТОNА (базовая ставка японской иены) + спред. Комиссия за резервирование - 0,15 % годовых от неснятого остатка займа», - говорится в заключении к документу. 

«Средства займа позволят профинансировать дефицит республиканского бюджета на текущий год, таким образом обеспечив исполнение всех обязательств государства, принятых на себя в рамках республиканского бюджета на 2024 год», - указывается в заключении. 

Согласно Соглашению о займе с Международным Банком Реконструкции и Развития, МБРР предоставляет заем Казахстану в сумме 84 927 100 000 йен со сроком погашения до 15 сентября 2034 года, включая льготный период до 15 марта 2029 года. Ставка вознаграждения составляет: ТОNА (базовая ставка японской иены) + переменный спред или такая ставка, которая может применяться после конвертации процентной ставки. Единовременная комиссия – 0,25% от суммы займа, комиссия за резервирование - 0,25 % годовых от неснятого остатка средств займа.

«Средства займа позволят профинансировать дефицит республиканского бюджета на текущий год, таким образом обеспечив исполнение всех обязательств государства, принятых на себя в рамках республиканского бюджета на 2024 год», - говорится в заключении к документу. 

Соглашение о займе с Азиатским Банком Инфраструктурных Инвестиций позволит Республике Казахстан осуществить заимствование в рамках утвержденного размера дефицита республиканского бюджета на плановый период с целью обеспечения сбалансированности бюджета.

Согласно закону, Азиатский Банк Инфраструктурных Инвестиций предоставляет Республике Казахстан заем в сумме 52 740 000 000 йен со сроком погашения до 1 декабря 2038 года, включая льготный период до 1 июня 2027 года. Ставка вознаграждения равна ТОNА (базовая ставка японской иены) + переменный спред или такая ставка, которая может применяться после конвертации процентной ставки. Единовременная комиссия составляет 0,25 % от суммы займа, комиссия за резервирование - 0,25 % годовых на неосвоенный остаток средств займа. Средства займа также пойдут на финансирование дефицита республиканского бюджета на текущий год.

Погашение основного долга указанных займов и процентов от общей основной суммы займов будет осуществляться согласно прилагаемым к соглашениям графикам. Обслуживание и погашение займов будет осуществляться Министерством финансов РК за счет средств, предусматриваемых в республиканском бюджете на очередной финансовый год, в соответствии с финансовыми условиями, установленными в соглашениях.

#мажилис #соглашения #заем

Популярное

Все
Опыт Шымкентского водоканала изучают эксперты Всемирного банка
Акимат Жамбылской области сделал заявление по поводу митинга в Таразе
Работа по возврату активов будет продолжена
Когда цифры говорят сами за себя...
Торговля людьми – один из наиболее опасных видов преступлений
Тенденции деловой активности
Планы амбициозные, проблемы – с бородой
За чаем не скучаем
Золото в мировой экономике
Здесь витает дух Ахмета Жубанова
Спецназ «Бүркіт» не отступает!
С четким алгоритмом проще достигнуть цели
Как защитить ребенка от рака?
В Кызылорде отметили 35-летие областного этнокультурного объединения корейцев
25 тыс. рабочих мест создадут 17 крупных проектов в приоритетных отраслях
Новобранцы бригады ПВО приняли присягу
В Жаркенте открыт первый центр иппотерапии
«Серебро» – на первенстве планеты...
...«Бронза» – на чемпионате Азии
Портрет, вдохновленный легендой
Задачи прокуратуры – закон и порядок
Деликатесы по скромной цене
Производство шоколада может прекратиться
Токаев поговорил по телефону с Трампом
Боксеры Казахстана гарантировали себе 8 медалей на чемпионате Азии
Казахский свадебный обряд внесли в список ЮНЕСКО
Жамбылские школьники показали лучшие знания по республике
В Тбилиси спецназ разогнал протестующих водометами
Вдохновлять собственным примером
Торговые ограничения в отношении Казахстана не имеют смысла – Даррен Спинк
«Незаконная концентрация ресурсов узким кругом лиц препятствовала развитию экономики» – генпрокурор
Гибридную электростанцию построят в Мангистау
Прорыв в дорожной сфере
Пять представительниц Казахстана по боксу пробились в финал чемпионата Азии
Токаев: «ООН нуждается в реформировании»
«Котико» для котиков с улицы
«Айсулу»: о времени, о людях, о себе
Пять миллиардов прослушиваний набрал ремикс Imanbek на трек Roses
Сбой произошел в работе мобильного интернета и связи Activ и Kcell
Неспешные технологии успеха
Россия – Казахстан: союз, востребованный жизнью и обращенный в будущее
Первый приговор по делу о вовлечении школьницы в секс-рабство вынесли в Кызылорде
Арест, штрафы и лишение прав: участников беспредельного кортежа наказали в Конаеве
Студентов, пенсионеров и домохозяек в РК освободят от обязательного декларирования доходов
Казахстанских водителей предупредили о новом способе мошенничества
Президент подписал закон по вопросам реформирования жилищной политики
«Южный вектор» открыт для бизнес-предложений
Махмуд Сабырхан нокаутом выиграл бой на ЧА по боксу
В Кызылординской области открылась первая «Комфортная школа»
Увидеть Мангистау и запомнить навсегда
На собственной «резине»: от Нижнекамска до Караганды
Президент посетил концерт, посвященный творчеству поэта Шомишбая Сариева
Будем здесь учиться на хорошо и отлично
Главную сверхспособность человека, которой нет у ИИ, назвали эксперты
Кызылординский рис: от поля до стола
Грустные думки аграрные
Экологическая акция «Сдавай пакет – спасай планету!» прошла в Петропавловске
Премьер провел оперативное совещание по поручениям главы государства
Глава государства посетил выставку сельхозтоваропроизводителей
В республике зарегистрировано более 40 тысяч человек, страдающих шизофренией

Читайте также

Президент ознакомился с ходом развития области Жетісу
Сенат утвердил систему «Келешек», предусматривающую стартов…
Ашимбаев и Матвиенко подписали трехлетний план мероприятий …
25 тыс. рабочих мест создадут 17 крупных проектов в приорит…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]