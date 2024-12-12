Парламент утвердил займы у азиатских банков развития и МБРР

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сенат на пленарном заседании одобрил ратифицированные Мажилисом Соглашение о займе (Обычные операции) (Программа фискального управления и реформ финансового сектора – Подпрограмма 1) между Республикой Казахстан и Азиатским Банком Развития, Соглашение о займе (Заем на финансирование политики развития «Инклюзивный и устойчивый рост экономики») между Республикой Казахстан и Международным Банком Реконструкции и Развития» и Соглашение о займе (Программа фискального управления и реформ финансового сектора – Подпрограмма 1) между Республикой Казахстан и Азиатским Банком Инфраструктурных Инвестиций».

Так, Соглашение о займе с Азиатским банком развития позволит Казахстану осуществить заимствование в рамках утвержденного размера дефицита республиканского бюджета на плановый период с целью обеспечения сбалансированности бюджета.

«Азиатский Банк Развития предоставляет Республике Казахстан заем в сумме 52 335 274 722 йен со сроком погашения до 1 декабря 2038 года, включая льготный период до 1 июня 2027 года. Ставка вознаграждения равна ТОNА (базовая ставка японской иены) + спред. Комиссия за резервирование - 0,15 % годовых от неснятого остатка займа», - говорится в заключении к документу.

«Средства займа позволят профинансировать дефицит республиканского бюджета на текущий год, таким образом обеспечив исполнение всех обязательств государства, принятых на себя в рамках республиканского бюджета на 2024 год», - указывается в заключении.

Согласно Соглашению о займе с Международным Банком Реконструкции и Развития, МБРР предоставляет заем Казахстану в сумме 84 927 100 000 йен со сроком погашения до 15 сентября 2034 года, включая льготный период до 15 марта 2029 года. Ставка вознаграждения составляет: ТОNА (базовая ставка японской иены) + переменный спред или такая ставка, которая может применяться после конвертации процентной ставки. Единовременная комиссия – 0,25% от суммы займа, комиссия за резервирование - 0,25 % годовых от неснятого остатка средств займа.

«Средства займа позволят профинансировать дефицит республиканского бюджета на текущий год, таким образом обеспечив исполнение всех обязательств государства, принятых на себя в рамках республиканского бюджета на 2024 год», - говорится в заключении к документу.

Соглашение о займе с Азиатским Банком Инфраструктурных Инвестиций позволит Республике Казахстан осуществить заимствование в рамках утвержденного размера дефицита республиканского бюджета на плановый период с целью обеспечения сбалансированности бюджета.

Согласно закону, Азиатский Банк Инфраструктурных Инвестиций предоставляет Республике Казахстан заем в сумме 52 740 000 000 йен со сроком погашения до 1 декабря 2038 года, включая льготный период до 1 июня 2027 года. Ставка вознаграждения равна ТОNА (базовая ставка японской иены) + переменный спред или такая ставка, которая может применяться после конвертации процентной ставки. Единовременная комиссия составляет 0,25 % от суммы займа, комиссия за резервирование - 0,25 % годовых на неосвоенный остаток средств займа. Средства займа также пойдут на финансирование дефицита республиканского бюджета на текущий год.

Погашение основного долга указанных займов и процентов от общей основной суммы займов будет осуществляться согласно прилагаемым к соглашениям графикам. Обслуживание и погашение займов будет осуществляться Министерством финансов РК за счет средств, предусматриваемых в республиканском бюджете на очередной финансовый год, в соответствии с финансовыми условиями, установленными в соглашениях.