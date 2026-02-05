Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Судя по актуальным решениям Президента на курултае в Кызылорде, их обнародованию предшествовала мотивированная работа широкого круга субъектов права. Отсюда также очевидно, что политические идеи Главы государства не ломают системы разделения ветвей власти на три классические, традиционные (законодательная, исполнительная, судебная) с целью исключения злоупотреблений при осуществлении ими своих компетенций и полномочий, но наполняют их абсолютно новым смыслом и содержанием.

В этом контексте конкретное выражение получает в системе госвласти народ как источник данной власти в лице Народного совета – высшего консультативного органа государства и конституционно регламентированной формы управления его делами. Вполне логично, что Народный совет, создаваемый взамен Ассамблеи народа Казахстана и Национального курултая, органически дополнит дея­тельность ветвей государственной власти путем внесения последовательных, постоянных, обязательных к реализации рекомендаций, в том числе законодательного характера, в которых получат отражение насущные, «полевые», правомерные потребности личности, общества, государства.

Безусловно, в составе Народного совета должны быть обоснованно представлены вызывающие доверие населения и институтов гражданского общества, достойные, компетентные, хорошо знающие жизнь в глубинке люди из всех регионов страны. Появление на политическом поле Народного совета потребует правильного законодательного регулирования его стабильного взаимодействия с иными общественными объединениями и придаст импульс ведению системного общественного контроля за деятельностью

госорганов.

Таким образом, появление Народного совета – это точечное решение второго и третьего принципов внут­ренней политики в рамках построе­ния Справедливого Казахстана – «Слышащее государство» и «Разные мнения – единая нация».

Вне всякого сомнения, центральное место в новой политико-правовой реформе займет и создание Курултая, по существу, совершенно нового законодательного органа страны, сердца государства, взамен действующего Парламента. В его образование, несомненно, Президент положил глубокие исторические и современные подходы к деятельности традиционного высшего органа представительной власти любого государства.

Отрадно отметить, что в нашей стране давно оформлена, сложилась в организационно-правовом смысле сфера правотворчества, представленная Парламентом и другими субъектами правовой системы. Надо полагать, что появление Курултая (без разделения его структуры и деятельности на палаты) наполнит работу высшего законодательного органа новым содержанием, прежде всего направленным на высокую прогрессивность создаваемых им и понятных для исполнения Правительством и иными органами исполнительной власти законов.

В этой связи Курултай, осуществляя законотворчество, должен будет всегда учитывать уровень правосознания общества и отдельных групп населения, которое тесно связано с обеспечением добровольного соблюдения норм права в русле требований первого принципа внутренней политики государства – «Закон и порядок». Немаловажно, что, создавая, по сути, абсолютно новый законодательный орган страны, необходимо взять на вооружение отдельный, зарекомендовавший себя значительный опыт работы действующего Мажилиса и Сената Парламента.

Принципиально здесь предоставить Курултаю право толкования норм принимаемых им законов, что, несомненно, скажется на их качестве. К тому же срок полномочий депутата Курултая должен быть разумным. Главное, чтобы в период пребывания в этом статусе депутат мог проследить за судьбой принятого с его участием закона на предмет эффективности, а также полезности для нужд общества и государства.

В целом будет нелишним взять во внимание логику построения текста исторической Конституции от 28 января 1993 года в части оформления деятельности Верховного совета Рес­публики Казахстан, над которой работали наши выдающиеся юристы прошлого столетия.

Наконец, о количестве и порядке формирования состава Курултая. Полагаю, что если «выдержит» наш бюджет, то количество его депутатов может быть и 145. Но Конституцион­ной комиссии нужно внятно это обосновать.

Порядок избрания депутатов Курултая по пропорциональной избирательной системе заслуживает внимания, а на деле существенно «оживит» деятельность политичес­ких партий, покажет их состоя­тельность в центре и особенно в регионах страны. Избирательные системы, связанные с выборами депутатов в соответствующие мас­лихаты областей, городов респуб­ликанского значения, столицы, а также в местные представительные органы власти (районов и городов областного значения), необходимо оставить действующие.

И еще об одном актуальном обстоя­тельстве – о праве Президента издавать законы, а также указы, имеющие силу закона. Такая конституционная практика имела место в прошлом. Ее упразднили в 2017 году. Однако, полагаю, ее надо вернуть, так как определенная логика, на что обращал внимание Конституционный совет в 2008 году, в ней все же присутствовала. В случае делегирования ему законодательных полномочий Президент, при наличии веских оснований, сможет издавать, приос­танавливать действие и отменять законы, вносить в них изменения и дополнения как в мирное время, так и в военное.

Таким образом, на мой взгляд, полноценное выполнение целей и задач очередной конституционной реформы, инициированной Главой государства, станет фактическим завершением исключительно законодательного оформления четвертого основного принципа внутренней политики страны по формуле «Сильный Президент – влиятельный Парламент – подотчетное Правительство» и, безусловно, связанной с этим принципом независимой судебной ветви государственной власти.