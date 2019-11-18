Общество
Парня, работающего детским клоуном при онкологической больнице, избили в Алматы
Айдана Демесинова
Парня по имени Самат, работающего детским клоуном при онкологической больнице, избили в Алматы, передает Kazpravda.kz.   

"Боксер, студент 2 курса университета "Туран", Усеров избил Самата, при этом закрыл дверь изнутри. Пинал ногами по животу, голове. За день до этого Самату было плохо с сердцем, врачи рекомендовали покой и сон. Но Усерову не понравились замечания Самата: не открывать окно, не курить в комнате, соблюдать порядок – это все вылилось в избиение. Со вчерашнего дня мы по больницам. Сотрясение головного мозга, болит сердце, давление скачет. Заявление в полиции зарегистрировали", – написала руководитель Фонда "Help Today" Эля Алиева в Facebook.

По ее словам, у Самата редкое генетическое заболевание – мукополисахаридоз, но несмотря на тяжелый диагноз он поступил на грант в "Туран". Кроме того, известно, что парень работает больничным клоуном в детской онкологии НЦПиДХ.

"Уважаемый ректор университета "Туран" Рахман Алшанович, примите к сведению данный пост. В общежитии вашего вуза творится беспредел. Неоднократно Самат обращался с жалобой к коменданту на моральные издевательства со стороны соседа по комнате, надо было дождаться избиения?! Считаю, что такой студент позорит не только ваш ВУЗ, но и систему образования, унижая и избивая людей с ограниченными возможностями", – обратилась Алиева к ректору ВУЗ-а.

В департаменте полиции Алматы прокомментировали случай.

"Заявление от гр. Рамазанова в Управление полиции Бостандыкского района поступило 16 ноября. На данном этапе по факту побоев проводится разбирательство, в рамках которого в обязательном порядке будет проведена судебно-медицинская экспертиза для установления степени тяжести телесных повреждений. Далее по делу будет принято окончательное решение с принятием законодательных мер в отношении виновного лица", – сообщили в департаменте полиции.

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