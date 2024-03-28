Партийцы из AMANAT оказывают помощь населению, пострадавшему от паводков

Представители партии AMANAT и активисты молодежного крыла «Жастар Рухы» оказывают помощь пострадавшим от наводнения соотечественникам в разных регионах республики, передает Kazpravda.kz

Так, председатель Актюбинского областного филиала партии Ербол Данагулов и члены AMANAT посетили затопленные территории.

Партийцы работают днем и ночью вместе с сотрудниками ДЧС Актюбинской области, военными структурами и полицейскими оказывают помощь жителям подтопленных улиц и дворов, участвуют в работе по водоотведению, пескоструйной очистке, очистке дорог от воды.

Ербол Данагулов вчера ознакомился с ситуацией в областном центре, а сегодня посетил Кобдинский район.

«Резкое таяние снега и льда и дожди осложнили ситуацию в населенных пунктах. Сейчас ведется работа по отводу, перекрытию русла реки», - сказал Ербол Данагулов.

Напомним, волонтеры молодежного крыла региона вчера посетили поселок Шубаркудук, город Кандыагаш и оказали помощь местным жителям. Сегодня волонтеры направились на помощь актюбинцам, дома которых тоже были подтоплены.

А в Костанайской области активисты молодежного крыла «Жастар Рухы» выехали в пострадавшие от паводка населенные пункты и оказывают помощь уже в течение нескольких дней подряд.

Они совместно с местными исполнительными органами и службами по чрезвычайным ситуациям содействуют доставке населения на безопасную территорию, поиску временного жилья для эвакуированных, обеспечению необходимыми предметами быта.

Кроме того, волонтеры «Жастар Рухы» помогают с доставкой гуманитарной помощи. Волонтеры собирают еду, воду, лекарства и предметы первой необходимости.

В Западно-Казахстанской области председатели и члены первичных партийных организаций АMANAT, активисты оказывают помощь населению, пострадавшему от паводков в г. Уральске, Байтерекском, Таскалинском, Теректинском, Каратобинском районах области.

Также активисты «Жастар Рухы» раздали горячее питание сотрудникам департамента по чрезвычайным ситуациям области, которые в круглосуточном режиме борятся с последствиями наводнения.

Кроме того, в целях оказания помощи пострадавшему населению партийцы собирают гуманитарную помощь. Депутаты областного, городского маслихатов перечисляют средства в качестве материальной помощи на счет, открытый при региональном филиале партии. Первый поток гуманитарной помощи направился в Каратобинский район. Такая помощь будет доставлена во все районы, где объявлен режим чрезвычайной ситуации.

В области Абай председатели и исполнительные секретари региональных филиалов партии, территориальных филиалов, члены комиссии партийного контроля, члены депутатских фракций областного и районного маслихатов, волонтеры «Жастар рухы» активно участвуют в работе, проводимой на подтопленных территориях.

Отметим, что в нескольких районах региона и в окрестностях города Семей уровень воды повысился значительно, что привело к подтоплению мостов, дорог, дворов. Партийцы совместно с сотрудниками ДЧС и ДВД, военными структурами, представителями местных исполнительных органов дежурят круглосуточно. Они наполняют мешки инертными материалами и ставят дамбы.

Также ведется работа по рытью канавы, водоотведению, откачке воды, укладке песка, прокладке дамб в районе затопленных дорог и улиц, жилых домов.