Партийцы из AMANAT оказывают помощь населению, пострадавшему от паводков

Чрезвычайные ситуации
1107
Наталия Буланова
выпускающий редактор

Представители партии AMANAT и активисты молодежного крыла «Жастар Рухы» оказывают помощь пострадавшим от наводнения соотечественникам в разных регионах республики, передает Kazpravda.kz 

Так, председатель Актюбинского областного филиала партии Ербол Данагулов и члены AMANAT посетили затопленные территории.

Партийцы работают днем и ночью вместе с сотрудниками ДЧС Актюбинской области, военными структурами и полицейскими оказывают помощь жителям подтопленных улиц и дворов, участвуют в работе по водоотведению, пескоструйной очистке, очистке дорог от воды.

Ербол Данагулов вчера ознакомился с ситуацией в областном центре, а сегодня посетил Кобдинский район.

«Резкое таяние снега и льда и дожди осложнили ситуацию в населенных пунктах. Сейчас ведется работа по отводу, перекрытию русла реки», - сказал Ербол Данагулов.

Напомним, волонтеры молодежного крыла региона вчера посетили поселок Шубаркудук, город Кандыагаш и оказали помощь местным жителям. Сегодня волонтеры направились на помощь актюбинцам, дома которых тоже были подтоплены.

А в Костанайской области активисты молодежного крыла «Жастар Рухы» выехали в пострадавшие от паводка населенные пункты и оказывают помощь уже в течение нескольких дней подряд.

Они совместно с местными исполнительными органами и службами по чрезвычайным ситуациям содействуют доставке населения на безопасную территорию, поиску временного жилья для эвакуированных, обеспечению необходимыми предметами быта.

Кроме того, волонтеры «Жастар Рухы» помогают с доставкой гуманитарной помощи. Волонтеры собирают еду, воду, лекарства и предметы первой необходимости.

В Западно-Казахстанской области председатели и члены первичных партийных организаций АMANAT, активисты оказывают помощь населению, пострадавшему от паводков в г. Уральске, Байтерекском, Таскалинском, Теректинском, Каратобинском районах области.

Также активисты «Жастар Рухы» раздали горячее питание сотрудникам департамента по чрезвычайным ситуациям области, которые в круглосуточном режиме борятся с последствиями наводнения.

Кроме того, в целях оказания помощи пострадавшему населению партийцы собирают гуманитарную помощь. Депутаты областного, городского маслихатов перечисляют средства в качестве материальной помощи на счет, открытый при региональном филиале партии. Первый поток гуманитарной помощи направился в Каратобинский район. Такая помощь будет доставлена во все районы, где объявлен режим чрезвычайной ситуации.

В области Абай председатели и исполнительные секретари региональных филиалов партии, территориальных филиалов, члены комиссии партийного контроля, члены депутатских фракций областного и районного маслихатов, волонтеры «Жастар рухы» активно участвуют в работе, проводимой на подтопленных территориях.

Отметим, что в нескольких районах региона и в окрестностях города Семей уровень воды повысился значительно, что привело к подтоплению мостов, дорог, дворов. Партийцы совместно с сотрудниками ДЧС и ДВД, военными структурами, представителями местных исполнительных органов дежурят круглосуточно. Они наполняют мешки инертными материалами и ставят дамбы.

Также ведется работа по рытью канавы, водоотведению, откачке воды, укладке песка, прокладке дамб в районе затопленных дорог и улиц, жилых домов.

#регионы #паводки #AMANAT #наводнение

Популярное

Все
Около 30 пациентов ежегодно лечатся от лудомании в Казахстане
Miami Open: определились финалисты у мужчин
«Казахстан наш авторитетный стратегический партнёр» – МИД Китая
Касым-Жомарт Токаев проведет совещание в связи с паводками
Абиба Абужакынова – бронзовый призер турнира Grand Slam
Воздушный удар по Сирии: близ Алеппо погибли около 40 человек
Деньги на строительство детской больницы расхитили в Костанае
Гвардейцы из Актау оказали первую помощь женщине
Токаев: Казахстан решительно осуждает террористический акт против мирных граждан в Москве
Совершившие теракт в Подмосковье люди задержаны – ФСБ
Рыбаки утонули в Павлодарской области
Казахстанцы несут цветы к посольству России
Теракт в России: Путин поблагодарил Токаева за поддержку
Токаев подтвердил солидарность Казахстана с Россией в борьбе против терроризма
Трагедия болью отзывается в наших сердцах – Ашимбаев о теракте в России
Казахстан заинтересован в сотрудничестве по вопросам развития семеноводства
Кейт Миддлтон сообщила, что у нее диагностирован рак
Первая белорусская космонавтка полетела в космос из Байконура
Задержаны подозреваемые в подготовке покушения на руководство Кыргызстана
Miami Open: Рыбакина и Путинцева вышли в 1/8 финала
Как прошла масштабная уборка в Астане
Токаев проведет совещание в связи с терактом в России
Из-за повышения уровня углекислого газа эвакуированы 70 горняков на шахте Qarmet
Коклюш: сохраняется неблагоприятная эпидситуация
Спасательная операция в Crocus City Hall завершена
Четыре человека погибли в ДТП в Алматинской области
В России – общенациональный траур по погибшим в Crocus City Hall
Казахские миротворцы приступили к самостоятельной миссии на Ближнем Востоке
Казахстанский артист Ренат Басит заснял момент землетрясения - видео
Судьба сильной женщины
Торгующий на форуме самоубийц продавец яда найден в Украине
Беременная девушка спрыгнула с 18-го этажа в Алматы
Любовь, дефиле и весна
Жительница Актау рассказала, как приумножить и не растерять знания казахского языка
Ему ребята верят
Идите в театр, и будет вам счастье
Главная роль в жизни
В ближайшие дни сильных землетрясений в РК не предвидится
Пардон муа. Голос, покоривший соцсети
iKомек спешит на помощь
Инцидент с лайнером FlyArystan едва не привел к трагедии в Индии
Полный текст выступления президента на третьем заседании Национального курултая
Глава государства поздравил женщин с 8 Марта
Встретить Наурыз по-новому решили ученики столичной школы-гимназии №31
Кардиохирурги Семея провели восемь успешных операций на сердце
Интернет от Илона Маска
Не только веселиться, но и наполнять нравственным содержанием
Архивные кинопленки и фотографии рассказывают о том, как возрождался великий праздник

Читайте также

Паводок: в Костанайской области восстанавливают мобильную с…
За сутки в Костанайской области откачали более 116 тысяч ку…
Опасность миновала: в области Абай эвакуированные из зоны п…
Олжас Бектенов: Сейчас главное – спасение людей и минимизац…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]