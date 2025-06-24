Партнер, которому доверяют

Общество
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Раушан Утеулина
собственный корреспондент по Акмолинской области

В Кокшетау прошел XII Гражданский форум Акмолинской области

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В минувшую пятницу Кокшетау стал центром общественного диалога: около 200 человек – представителей государственных органов, НПО, общественных советов, Ассамблеи народа Казахстана, молодежных организаций – собрались, чтобы обменяться мнениями и опытом о влиянии гражданской культуры на качество жизни. Обсуж­дались вопросы правовой культуры населения, инклюзии, общественного контроля, цифровизации, экологии и местного самоуправления.

Одна из диалоговых секций форума была посвящена реализации государственной концепции развития гражданского общества. Подводя итоги первого этапа с 2020 по 2025 год, председатель Комитета по делам гражданского общества МКИ РК Гульбара Султанова отметила, что за это время принят Закон РК «Об общественном контроле», внесены изменения в девять профильных законов, упрощена регистрация объединений, появились новые форматы грантов и премий, подавать петиции теперь можно и онлайн.

– Самое главное – гражданский сектор стал партнером, которому доверяют, – подчеркнула она.

Следующий этап – с 2026 по 2030 год – обещает быть еще более практичным: акцент будет сделан на цифровизацию, качество диалога между государством и обществом, а также на развитие локальных инициатив.

Президент Гражданского альянса Бану Нургазиева обратила внимание присутствующих на новый подход к роли третьего сектора. По ее словам, важно перейти от количественных показателей к устойчивому партнерству, а НПО – это носители знаний, доверия и мотивации в обществе.

В разговоре участников на тему правовой культуры сенатор Жанна Асанова подчеркнула:

– Знать свои права – это базовая необходимость. Только так человек становится активным участником не только жизни своего сообщества, но и страны.

Отдельное внимание было уделено вопросам инклюзии. Руководители ОФ «Қазақстан халқына» и Фонда Булата Утемуратова представили региональные проекты по поддерж­ке детей с особыми образовательными потребностями, обучению специалистов. Глава правления ОФ «Қазақстан халқына» Лаззат Чинкисбаева убеждена: инклюзивное общество начинается с уважения к каждому. Даже небольшой проект в глубинке может дать большой социальный эффект, изменив жизнь целой семьи.

На секции по местному само­управлению обсудили работу общественных советов, инициативности на местах, цифровизации процедур. Одной из интересных стала работа секции о профессиях будущего, где участники говорили о том, как граж­данский сектор должен меняться под воздействием цифровых технологий, ИИ, развивающейся экономики.

Завершился форум пленарным заседанием, на котором была вновь отмечена необходимость вовлечения граждан в общественную жизнь. По итогам форума принята резолюция с конкретными предложениями.

#регионы #Акмолинская область #форум

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