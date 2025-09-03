Партнерство между КазНУ имени аль-Фараби и Китаем вышло на новый уровень

Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

В рамках официального визита Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Китайскую Народную Республику состоялось открытие Международного института и роботоцентра «Цифровые технологии и робототехника» на базе Казахского национального университета имени аль-Фараби, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба КазНУ им. Аль-Фараби

Эта значимая инициатива стала результатом стратегического партнёрства между КазНУ имени аль-Фараби и ведущей китайской высокотехнологичной компанией Jiangsu Huibo Robotics Technology Co., Ltd.

Церемония состоялась в рамках заседания Казахстанско-китайского делового совета с участием Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Пекине.

Со стороны Казахского национального университета имени аль-Фараби в торжественном церемонии принял участие председатель правления – ректор Жансеит Туймебаев. Компанию Jiangsu Huibo Robotics Technology Co., Ltd. представляла госпожа Ли Вэн (Li Wen).

Стороны подтвердили стремление углублять сотрудничество и реализовывать взаимовыгодные проекты в сфере науки и образования, выразив уверенность в том, что новый центр в будущем станет крупным кластером в областях образования, исследований и инноваций.

В рамках торжественной части мероприятия был представлен специальный видеоролик об Институте и Центре робототехники. Центр расположен на территории KazNU Hub и занимает площадь в 600 квадратных метров. Общий объем инвестиций составил 2 500 000 долларов США. На сегодняшний день в центре установлено 13 современных роботов.

В Институте планируется разработка и реализация совместных образовательных программ для бакалавриата, магистратуры и докторантуры по направлениям «Робототехника», «Мехатроника», «Искусственный интеллект» и «Интернет вещей» (IoT).

Специалисты намерены проводить исследования в области промышленных, сервисных и образовательных роботов, внося вклад в автоматизацию производства и создание интеллектуальных систем управления. Также в рамках проекта будут создаваться стартапы и инновационные компании.

Эта инициатива станет важным шагом на пути цифрового развития Казахстана и придаст импульс укреплению позиции страны в международном инновационном пространстве.

#Китай #Образование #университет #КазНУ

