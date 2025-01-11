Пашня должна работать

Сельское хозяйство
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Любовь Доброта
собственный корреспондент по Туркестанской области и г. Шымкент

В Южном Казахстане разворачиваются сельскохозяйственные работы. На крайнем юге дехкане начинают высаживать под пленку капусту, готовят пашню под весенний сев зерновых и кормовых культур.

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На 37 тыс. гектаров намерены увеличить посевные площади туркестанские аграрии и довести их до 906 тыс. При этом посевы хлопчатника решено сократить почти вдвое, ограничившись 58 тыс. га.

Заместитель руководителя областного управления сельского хозяйства Алибек Плалов уверен, что валовой сбор при этом останется прежним. Добиться такого результата поможет повышение урожайности за счет внедрения новых технологий. Практика показывает, что их использование позволяет экономить воду, минеральные удобрения и трудовые ресурсы. Хлопкоробы, взявшие на вооружение инновации, собирают по 60 центнеров с гектара хлопка-сырца, что в 2,5 раза выше среднего показателя.

Такой подход в полной мере касается всех направлений растениеводства, а не только возделывания хлопчатника.

Для разъяснения преимуществ современных технологий среди фермеров проводятся встречи, на которых специалисты рассказывают, как увеличить отдачу от каждого гектара.

В регионе вспахан 51% земель. Для проведения полевых работ задейст­вовано 25 тыс. единиц техники. В распоряжении сельскохозяйственных предприятий находятся 12 тыс. тракторов, 1 тыс. сеялок, 554 плуга и 1 тыс. рыхлителей.

В этом году планируется дополнительно внедрить водосберегающие технологии на 47 тыс. га. Такую задачу поставили после проведения анализа, имеющегося потенциала районов и городов.

#подготовка #посевная #Южный Казахстан

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