Пассажирский автобус перевернулся на юге Турции

Происшествия, В мире
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В ДТП с автобусом на юге Турции ранены около 40 человек, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

Фото: kazpravda.kz

Около 40 человек получили ранения, восемь из них серьезные, в ДТП в турецком городе Кайсери, на юге страны, сообщило агентство Ihlas (İHA).

"На 91-м километре шоссе Кайсери-Малатья, в районе Karaboğaz Mevkii, пассажирский автобус компании Muş Ovası с номерным знаком 34 KG 4949 под управлением Бурхана Д., следовавший из Муша в Стамбул, предположительно не справился с управлением на скользкой из-за сильного дождя дороге и перевернулся", - передает агентство.

В сообщении агентства говорится, что в результате аварии из 41 человека, находившегося в автобусе, пострадали 38 человек, восемь из них - серьезно.

"После получения сообщения в регион были направлены машины скорой помощи, полиция, жандармерия, пожарные и спасатели", - говорится в сообщении.

Перевернувшийся автобус был поднят с помощью крана. Из-за аварии трасса Кайсери-Малатья была закрыта. По факту аварии начато расследование.

Напомним в начале сентября т.г., казахстанская журналистка и ее ребенок погибли в ДТП в Турции. Журналист и основательница детского реабилитационного центра «Зейін Атырау» Арайлым Бағытжан, находилась с семьей на отдыхе в Аланье. 3 сентября казахстанка при столкновении с другим автомобилем погибла на месте. Позже ее супруг скончался в реанимации в Турции.

А 19 октября 38-летняя казахстанка Алия Кульмагамбетова погибла в ДТП в Турции. Она погибла в результате наезда автомобиля в Аланье (Турция), трасса D-400, Кестель. Со слов полиции, она переходила дорогу в положенном месте на зеленый свет. Кроме того, дорога огорожена сеткой-разделителем, идет следствие.

#Турция #смерть #ДТП #автобус #авария

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