Казахстанская журналистка и ее ребенок погибли в ДТП в Турции

Соболезнования родным и близким по поводу гибели известной казахстанской журналистки Арайлым Бағытжан и ее малолетнего ребенка в Турции выразил на своей странице Facebook замакима Атырауской области Жасулан Бисембиев, сообщает корреспондент Kazpravda.kz .

Фото: trthaber.com

Журналист и основательница детского реабилитационного центра «Зейін Атырау» Арайлым Бағытжан, находилась с семьей на отдыхе в Аланье. 3 сентября казахстанка при столкновении с другим автомобилем погибла на месте.

«Она попала в крупную автомобильную аварию в Анталье. Вместе с ней погибла и ее маленькая дочь. Ее муж находится в больнице в тяжелом состоянии. В настоящее время с посольством Казахстана в Турции ведутся переговоры для создания всех условий в лечении нашего соотечественника. Также ведется работа по транспортировке тел умерших. Выражаю глубокие соболезнования семье погибших», – написал Жасулан Бисембиев.