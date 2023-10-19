Казахстанка погибла в ДТП в Турции

Фото: страница Bagdat Kulmagambetov в Facebook

38-летняя казахстанка Алия Кульмагамбетова погибла в ДТП в Турции. Об этом в социальной сети Facebook сообщил ее брат Багдат Кульмагамбетов, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Трагедия произошла 13 октября.

"Она погибла в результате наезда автомобиля в Аланье (Турция), трасса D-400, Кестель. Со слов полиции, она переходила дорогу в положенном месте на зеленый свет. Кроме того, дорога огорожена сеткой-разделителем, идет следствие", – написал брат погибшей.

По его словам, за рулем машины была молодая девушка, которую отпустили домой до выяснения всех обстоятельств. Родные погибшей надеются на справедливое расследование дела турецкой стороной.

38-летняя казахстанка была волонтером, работала школьным психологом, помогала престарелым.

"Еще месяц назад нас потрясло известие о погибшей семье из Атырау. ДТП случилось на той же трассе D-400 в Аланье. Местные ее называют "дорогой смерти". Она проходит вдоль берега, и ее надо пересечь, чтоб пройти к морю", – отметил брат погибшей.

Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров подтвердил трагический случай, добавив, что брат погибшей написал всё подробно.

Напомним, 30 июля 2023 года на турецком курорте Аланья микроавтобус, перевозивший 12 граждан Казахстана, попал в ДТП. По предварительным данным турецкой полиции, водитель автобуса на большой скорости въехал в грузовик.

Двое пострадавших казахстанцев – мужчина и женщина – скончались в больнице в Аланье.

В начале сентября этого года казахстанская журналистка и ее ребенок погибли в ДТП в Турции. Позже в больнице скончался ее супруг.