15 пассажиров FlyArystan отказались покинуть самолет, вынужденно севший в другом городе

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Перевозчику пришлось прибегнуть к помощи полиции, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу компании FlyArystan.

Самолет, вылетевший 6 апреля в 15:30 из города Актау в Шымкент, совершил вынужденную посадку в Алматы примерно в 20:30 из-за ремонта на взлетно-посадочной полосе аэропорта Шымкента.

«По прилете в Алматы во время высадки 15 деструктивных пассажиров отказались покидать судно. В связи с чем сотрудники наземной службы были вынуждены вызвать линейный отдел внутренних дел», – сообщил авиаперевозчик.

В итоге воздушное судно вылетело в Шымкент в 23:02. Эта задержка изменила обратный рейс Шымкент – Актау, отметили в компании.



