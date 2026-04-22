Пастух украл скот на 46 млн тенге в области Жетісу

Дана Аменова
специальный корреспондент

Полицейским удалось не только задержать подозреваемого, но и вернуть всех животных законному владельцу

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

13 апреля в полицию обратился житель Ескельдинского района с тревожным заявлением: с пастбища не вернулись 39 голов племенного крупного рогатого скота породы «Алатауская». Общий материальный ущерб составил более 46 млн тенге, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МВД

По данным ведомства, с первых часов сотрудники полиции приступили к работе. В ходе расследования была восстановлена картина произошедшего. Как выяснилось, выпасом скота на протяжении 17 лет занимался пастух в возрасте 45 лет  человек, которому доверяли самое ценное.

«Оперативно-следственным путем удалось установить причастность к преступлению именно этого работника. Мужчина задержан и водворен под стражу. В настоящее время по делу проводятся дальнейшие следственные действия. Весь скот возвращен владельцу. Особую горечь этой истории придает тот факт, что за долгие годы совместной работы между хозяином и пастухом сформировались доверительные отношения. Однако, как показывает практика, даже многолетнее доверие не всегда становится гарантией честности», – проинформировали в правоохранительных органах. 

Там же добавили, что стражи порядка призывают граждан быть бдительными, тщательно контролировать имущество и своевременно сообщать о любых подозрительных фактах. Ведь только совместными усилиями можно обеспечить порядок и безопасность в обществе.

#МВД #скот #пастух #область Жетісу

