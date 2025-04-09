Пациенты будут получать лечение на месте

Здравоохранение
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Раушан Утеулина
собственный корреспондент по Акмолинской области

В отделении гемодиализа Атбасарской многопрофильной межрайон­ной больницы получают лечение жители близлежащих районов. Но с лета прошлого года в лечебном учреждении ведется капитальный ремонт в рамках Национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения».

Поскольку обновление началось одно­временно во всем здании, услуги отделения гемодиализа пациентам временно предоставлялись в медицинском центре BIOMED. Однако аппараты «искусственной почки», которым необходима замена расходных материалов, временно вышли из строя. Ситуация не разрешалась, и пациенты из Атбасарского и Жаркинского районов, жизнь которых буквально зависит от этой медицинской процедуры, с конца марта ездили для ее получения в Кокшетау и Астану. Расстояние людям приходится преодолевать немалое. К примеру, чтобы добраться из города Державинска в Кокшетау, нужно проехать около 400 км (до Атбасара 188 км). К дорожным неудобствам прибавьте финансовые расходы на дорогу, проживание и так далее.

Один из жителей Атбасара, для которого процедура гемодиализа жизненно важна, обратился за помощью в Атбасарский районный филиал партии «Amanat». И помощь пришла. Решить проблему помог депутат областного маслихата Галымхан Саханов, обратившись к руководителю областного управления здравоохранения Серику Сахиеву, рассказали в пресс-службе областного маслихата.

Нужно отметить, что главный врач облас­ти отреагировал оперативно: выехал для изучения ситуации в Атбасар. После обсуж­дения возникших обстоятельств с участием руководства АММБ, предприятия, оказывающего нефрологические услуги, и депутатов районного маслихата было решено, несмотря на продолжающийся ремонт здания, перенести отделение гемодиализа в Атбасарскую многопрофильную межрайонную больницу. В свою очередь ТОО «B.B.Nura» – амбулаторный Центр гемодиализа, осуществляющий специализированную стационарную деятельность на основе госзаказа, обязалось взять на себя ремонт аппарата гемодиализа, обеспечив его бесперебойную работу. Таким образом, пациенты вновь смогут получать необходимое лечение в Атбасаре.

На совещании депутаты подняли еще один злободневный вопрос, касающийся компенсации затрат пациентам, которые вынуждены были все это время регулярно выезжать в Астану и Кокшетау для получения жизненно важной медицинской помощи. Причем учитываться должны затраты на питание, проживание, проезд, другие расходы, связанные с лечением.

Депутаты рекомендовали включить таких пациентов в список приоритетного обслуживания, если им понадобится выехать на лечение в областной центр. Руководитель управления здравоохранения Серик Сахиев пообещал положительно решить и этот вопрос.

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