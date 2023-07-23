Пациенты детской инфекционной больницы остались без воды в Актау

Родители маленьких пациентов инфекционной больницы в Актау пожаловались на отсутствие воды в медучреждении, передает Кazpravda.kz со ссылкой на lada.kz .

фото: Lada.kz

С жалобой обратилась молодая мама с ребёнком. По её словам, уже второй день в медучреждении нет ни питьевой, ни технической воды. Ее приходится покупать в пятилитровых бутылках.

«Нет возможности помыть посуду. В палате не убрано. Ничего конкретного нам не отвечают. Из-за таких обстоятельств мы хотим выписаться домой под расписку, но нас не отпускают, - возмущается пациентка Жазира.

В детской инфекционной больнице сообщили, что в настоящее время идёт замена трубопровода. Трубы устарели и вода часто протекает в подвал.

Когда завершится ремонт неизвестно.