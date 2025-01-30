Павел Дуров объяснил прогресс Китая в разработке ИИ

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Сооснователь мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что прогресс Китая в алгоритмах искусственного интеллекта (ИИ) «не возник из ничего», среднее образование в КНР превосходит западное. Такое мнение он высказал в своем Telegram-канале, передает Kazpravda.kz.

Он напомнил о китайских студентах, которые «уже давно опередили других» в математике и программировании на мировых олимпиадах.

По его словам, китайские власти поощряют высокоэффективную модель конкуренции между учениками, заимствованную у СССР, что позволяет готовить выдающихся специалистов.

При этом западная система образования препятствует конкуренции для защиты учеников от давления, что, однако, демотивирует наиболее способных, считает Дуров.

«Для многих учащихся мотивация преуспевать в старшей школе заключается в том, что они относятся к ней как к соревновательной игре, стремясь занять первое место в борьбе с сильными соперниками. Отсутствие прозрачности в успеваемости учащихся может сделать учебу бессмысленной для амбициозных подростков. Неудивительно, что многие одаренные дети сейчас находят соревновательные игры более увлекательными, чем учебу — по крайней мере, в видеоиграх они могут видеть, какой рейтинг занимает каждый игрок. Говорить всем ученикам, что они чемпионы, независимо от успеваемости, может показаться добрым поступком, пока вы не задумаетесь о том, как быстро реальность разрушит эту иллюзию после окончания школы. В реальности, в отличие от благонамеренной школьной политики, существуют публичные оценки и рейтинги - будь то в спорте, бизнесе, науке или технологиях. Тесты искусственного интеллекта, демонстрирующие превосходство DeepSeek, являются одним из таких публичных рейтингов», - написал Дуров в своем телеграмм-канале.

Бизнесмен добавил, что при отсутствии радикальных реформ в сфере среднего образования в США рост доминирования КНР видится неизбежным.

В середине января китайская компания DeepSeek 20 выпустила новую версию чат-бота R1, которая, как утверждается, превосходит передовую версию ChatGPT американской компании OpenAI.

В результате американские технологические гиганты, включая Nvidia и Microsoft, в понедельник потеряли в акциях триллион долларов.

Президент США Дональд Трамп впоследствии признал, что успешный релиз китайского чат-бота «должен стать сигналом к пробуждению для нашей промышленности и заставить нас сосредоточиться на конкуренции».