Павел Колмаков завоевал серебро этапа Кубка мира по фристайл-могулу

Он показал высокий результат в индивидуальном могуле

Фото: пресс-служба НОК РК

Лидер мужской команды Казахстана по фристайл-могулу Павел Колмаков занял второе место на этапе Кубка мира в Дир-Вэлли (США), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК

Спортсмен показал высокий результат в индивидуальном могуле. В финале казахстанец набрал 84,95 балла, что позволило ему завершить выступление с серебряной медалью.

Первым стал японец Икума Хоришима - 86,24. Француз Бенджамин Каве замкнул тройку лучших - 83,82.