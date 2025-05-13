Фото: управление образования Павлодарской области

В Бразилии провели 59-ю Международную Менделеевскую олимпиаду по химии. Юные химики продемонстрировали свои знания и исследовательские навыки в рамках двух теоретических и одного практического тура. В числе призеров и представительница Казахстана – ученица 11 «Б» класса школы-лицея №8 из Павлодара Ярослава Кравчук, занявшая третье место, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Ярослава с 6 класса занимается в группе олимпиадной подготовки по химии, однако проявляет интерес и к физике. Еще в среднем звене у школьницы возникла идея о создании космического аппарата, который способен производить топливо для функционирования обитаемых станций и работы различных агрегатов непосредственно в космосе. Ярослава рассчитала конструкцию и представила макет космического аппарата «Kanysh», который способен производить водородное топливо из грунта комет и астероидов непосредственно в космосе. В 2023 году с этим проектом юный ученый завоевала серебро на Республиканском конкурсе научных проектов школьников.

Кроме того, своей разработкой девушка заинтересовала жюри Фонда международного космического образования FISE, которое приняло Ярославу на летнюю стажировку в NASA United Space School, предложив стипендию The colour Grad Prix scholarship.

Стоит отметить, что Ярослава стала самой юной участницей летней программы, куда прошли отбор ребята из 24 стран мира. В Хьюстоне работала в команде, которая занималась расчетом траектории полета на Марс летательного аппарата, от взлета на Земле до посадки на Марс, на защите проекта присутствовали инженеры NASA. По результатам стажировки Ярослава была признана лучшим участником своей команды и награждена грамотой мэрии штата Техас и флагом Техаса.

В будущем Ярослава планирует заниматься разработкой материалов для различных космических аппаратов или альтернативных источников энергии.

Следует отметить, что Международная Менделеевская олимпиада (IMChO) входит в число крупнейших соревнований школьников по олимпиадной химии и считается одной из самых сложных в мире.