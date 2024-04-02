Паводки проверяют на профессионализм

Паводки в Казахстане нынче тема номер один. В СМИ активно обсуждаются меры, принимаемые государством для борьбы со стихией, осуществляется разбор полетов, рассматриваются вопросы, касаю­щиеся компенсаций гражданам, пострадавшим в результате наводнения.

В частности, руководитель Республиканского штаба по координации противопаводковых мероприятий и ликвидации последствий паводкового периода Премьер-министр Олжас Бектенов проинформировал, что на восстановительные работы и строительство жилищ, разрушенных вследствие ЧС, будут выделены средства из резервов Правительства и акиматов.

Список пострадавших граж­дан, чье жилье признано аварийным, будет формироваться на местах. Правда, по мнению некоторых пострадавших, возмещение материального ущерба может упереться в такую сложность, как процедура доказательства потерь. Ведь есть немало тех, чей скот или имущество не были учтены госорганами.

Первой крупной организацией, протянувшей руку помощи пострадавшим жителям респуб­лики, стал фонд «Қазақстан халқына».

– В соответствии с концепцией одной из целей фонда является оказание помощи населению, постра­давшему при чрезвычайных ситуациях. В этой связи мы поддержим строительство домов пострадавшим в результате паводков в ряде регионов Казахстана на общую сумму 5 миллиардов тенге, – сообщил председатель ОФ «Қазақстан халқына» Болат Жамишев.

Главное условие для получения благотворительной помощи – объективное обследование местными исполнительными органами и факт признания сельского жилья непригодным соответствующими эксперт­ными организациями. После получения подтверждающих документов будут проведены процедуры утверждения решения внутри фонда.

Между тем ситуация с паводками все еще остается напряженной. Как сообщает МЧС РК, в настоящее время ведется мониторинг наполняемости водохранилищ и рек. Актюбинское, Саздинское, Ащисуйское, Жартасское водохранилища работают в транзитном режиме, осуществляется активный сброс воды. В режиме накопления находится Каргалинское водохранилище.

В Актюбинской, Костанайской, Западно-Казахстанской, Акмолинской, Атырауской, Карагандинской, Северо-Казахстанской, Туркестанской, Алматинской, Павлодарской областях и в областях Улытау, Абай спасены и эвакуированы 13 тыс. человек, из них 4 728 детей.

В Актюбинской, Западно-Казахстанской, Акмолинской, Костанайской областях в пунк­тах временного размещения находится 6 461 человек, 2 570 из них – дети. На телефоны горячей линии поступило порядка 600 звонков. В регионах продолжают функционировать республиканский и областные оперативные штабы.

Отведена вода от 299 частных жилых домов и 673 дворовых территорий. Остаются подтоп­ленными 1 267 частных жилых домов и 486 дворовых территорий. На контроле находятся 39 размывов автодорог, один мост и 38 дорожных полотен. В Западно-Казахстанской, Актюбинской, Акмолинской, Костанайской, Восточно-Казахстанской и в областях Улытау, Абай без транс­портного сообщения остаются 53 населенных пункта.

Всего в аварийно-спасательных работах задействованы 7 тыс. человек и 2 тыс. единиц техники, 772 водооткачивающих средства, 68 плавательных средств, восемь воздушных судов.

Следует отметить, что многие казахстанцы, волонтеры, представители партий, просто неравнодушные граждане активно помогают жителям пострадавших регионов. Не остались равнодушными к беде казахстанцев и парламентарии. С пятницы, 29 марта, депутаты Мажилиса находятся в пострадавших от паводков регионах – в Акмолинской, Актюбинской, Костанайской, Западно-Казахстанской областях и области Улытау.

Депутаты встречались с населением, контролировали оказание необходимой помощи, содействовали работе спасателей, координировали работу волонтеров и помогали с доставкой гуманитарной помощи.

Для народных избранников посещение некоторых регионов, пострадавших от паводка, – привычное дело. К примеру, депутаты Мажилиса Максат Толыкбай, Казыбек Алишев и Аскар Садыков встретились с жителями Кобдинского района Актюбинской области. При этом Максат Толыкбай отметил, что проблема с подтоплением села стала ежегодной.

– Поселок был затоплен и в прошлом году. Тогда мы уже приезжали сюда, и с помощью государства нам удалось восстановить несколько домов для пострадавших. Но должных выводов сделано не было. В этом году видны только крыши домов. Все под водой, – отметил Максат Толыкбай.

По словам депутата, достойно порицания то, что в некоторых районах Актюбинской области не оказалось в наличии ни одной лодки.

– Скажу прямо: сразу бросается в глаза отсутствие координации между Правительством и местными исполнительными органами. Как депутат я намерен поднять вопрос об адекватном наказании виновных лиц, – сказал Максат Толыкбай в своем видеообращении в соцсетях.

Многие казахстанцы также не перестают задаваться вопросом: почему смена времен года всегда застает страну врасплох? Зимой – аварии на ТЭЦ, летом – засуха, весной – паводки и потопы.

Анализируя причины паводков, жители страны в эти дни не раз вспоминали, что в советское время в каждом поселке были заливные луга, жители рыли водоемы и сооружали дамбы. Как оказалось, за годы независимости подобные постройки либо пришли в негодность, либо были разрушены частными хозяйствами.

Кандидат физико-математи­ческих наук Эльдар Кнар предлагает создать систему водоотводов с искусственными глубинными водохранилищами в районах постоянных паводков.

– Не вижу для этого препятствий. Степь же кругом! Сотни квадратных километров земли не аграрного назначения. Также можно использовать естественные низины, которых много, куда надо провести сеть водоканалов. Мощные паводки происходят, потому что вода накапливается и ей некуда деваться. Поэтому ее надо отводить с самого начала за счет сети водоотводов в удаленные накопители. Вода будет идти не к домам, а аккумулироваться в большом количестве водосборников и позже использоваться для полезных дел, – делится мнением ученый.

По его словам, строительство подобных сооружений не требует применения высоких и дорогостоящих технологий.

– Необходимы только рабочие руки, инженеры, тракторы, самосвалы, бульдозеры и создание трехмерной карты таких водо­сборников исходя из топологии местности. Таким образом, появилась бы республиканская сеть сотен сезонных и постоянных водоемов-озер. И для экологии было бы хорошо, – считает он.

Аграрный эксперт, общественный деятель Кирилл Павлов еще в середине марта предупреж­дал о возможных последствиях паводка. Мало того, он составил карту мест подтоп­ления и даже точно спрогнозировал время наводнения. Вот его пуб­ликация в социальной сети Facebook за 14 марта.

«Мы точно знаем, какие поселки будет топить, но обычно не знаем когда. Сегодня я подскажу. Если сопоставить графики прогноза температур и содержания воды в снежном покрове, то можно предположить, что с большой долей вероятности начнет топить поселок Карамырза, Костанайская область, – 29–31 марта, поселок Заречный, СКО, – 29–31 марта, пригороды Актобе вдоль реки Жаман Каргалы – 1–2 апреля. С учетом того, как регулярно это происходит, можно уже сейчас готовить мешки с песком и мотопомпы», – написал он на своей странице.

Согласно мнению известного ученого, социолога Есета Есенгараева, есть природные катаклизмы, которые трудно предсказать. Это землетрясения, цунами, торнадо. От них почти невозможно защититься. Как и от наводнений, вызванных аномальными дождями.

– Но паводки – несколько другое. Они больше предсказуемы, так как толщина снега легко измеряется, а их таяние не является таким неожиданным и стремительным, как в случае других природных катаклизмов.

Что можно сделать для того, чтобы мы были готовы к паводкам? Есть ряд технических методов подготовки антипаводковых сооружений, в которых я некомпетентен. Поэтому воздержусь от предложений по ним. Но при анализе состоя­ния гидротехнических соору­жений есть аспекты, которые очевидны и для неспециалис­тов. Это проб­лема контроля их сос­тояния. Так, состояние некоторых дамб и отводов паводковой воды может зафиксировать оптически любой человек.

Поэтому, делает вывод ученый, госконтроль над антипаводковыми сооружениями должен быть расширен за счет включения в него представителей общественности.

– Каждый год в определенное время должно происходить обследование всех антипаводковых сооружений с видеоотчетом смешанной комиссии. И такой отчет должен находиться в пуб­личном доступе. Такие меры, может быть, не обеспечат полную готовность к весенним паводкам, но они могут сущест­венно повысить ее, – считает Есет Есенгараев.