Паводки: Сербия выделила Казахстану 1 млн евро для строительства жилья

Собрано 5,3 млрд тенге дополнительно к 10 млрд тенге, выделенных для строительства жилья, разрушенного стихией, передает Kazpravda.kz

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10 мая на счета фонда «Қазақстан халқына» поступил 1 млн евро от правительства Сербии для строительства домов в регионах, пострадавших от паводков. Данное решение является символом долгосрочного партнерства и дружбы между двумя странами.

«Этот вклад подчеркивает уровень солидарности и отражает растущее доверие зарубежных доноров к нашей деятельности, прозрачности при распределении помощи», - отметил председатель правления фонда «Қазақстан халқына» Болат Жамишев.

По состоянию на 10 мая собрано 5,3 млрд тенге дополнительно к 10 млрд тенге, выделенных Фондом для строительства жилья, разрушенного стихией.

6 мая состоялся телефонный разговор лидеров двух государств - Касым-Жомарта Токаева и Александра Вучича. Президенты обсудили вопросы активизации двустороннего сотрудничества, реализацию ранее достигнутых договоренностей и организацию предстоящего визита президента Казахстана в Белград.

Казахстан в 2014 году оказывал гуманитарную помощь Сербии из-за катастрофического наводнения, направив палатки, медикаменты и предметы первой необходимости.